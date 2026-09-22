OM : Bruno Genesio déjà envoyé au RC Lens !

Alors que son avenir à l’OM s’assombrit, Bruno Genesio est déjà réclamé par certains supporters du RC Lens.

La possibilité de voir Bruno Genesio démissionner de son poste d’entraîneur de l’Olympique de Marseille commence à prendre de l’ampleur du côté de la Canebière. Selon les informations de Canal+, l’ancien coach du LOSC se sentirait quelque peu floué par certaines promesses non tenues par ses dirigeants et n’exclurait pas, en privé, de présenter sa démission en fonction des prochains résultats. Une situation d’autant plus préoccupante que l’OM traverse une véritable crise sportive. Battus par le Paris Saint-Germain (1-2) ce dimanche, les Marseillais viennent d’enchaîner une quatrième défaite consécutive en Ligue 1 et pointent désormais à la 17e et avant-dernière place du classement.

Des supporters du RC Lens rêvent déjà de Genesio

Alors que l’avenir de Bruno Genesio à Marseille apparaît donc de plus en plus incertain, son nom commence déjà à faire parler du côté du RC Lens. Le club artésien vient lui aussi de connaître un changement important sur son banc avec le limogeage surprise de Dino Toppmöller la semaine dernière. Pour lui succéder, les dirigeants lensois ont décidé de faire confiance à Yannick Cahuzac, promu entraîneur principal. Reste désormais à savoir si l’ancien capitaine des Sang et Or parviendra à s’installer durablement à ce poste.

Dans ce contexte, certains supporters du RC Lens commencent à imaginer Bruno Genesio débarquer dans l’Artois en cas de départ de l’OM. Sur X, plusieurs fans lensois ont notamment évoqué cette possibilité et verraient d’un bon œil l’arrivée du technicien français si Yannick Cahuzac ne parvenait pas à convaincre sur la durée. Pour l’heure, il ne s’agit toutefois que d’un souhait exprimé par une partie des supporters et rien n’indique que la direction du Racing envisage réellement la piste Bruno Genesio. Mais l’incertitude entourant son avenir à Marseille suffit déjà à alimenter les discussions.