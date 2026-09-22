OM : Bruno Genesio a ciblé le remplaçant de Mason Greenwood

Malgré la défaite de l’OM face au PSG (1-2), Bruno Genesio a publiquement affiché sa confiance envers Amine Harit. L’entraîneur marseillais voit en l’international marocain une solution naturelle pour reprendre une partie des responsabilités offensives laissées par Mason Greenwood. À une condition : devenir beaucoup plus décisif.

L’Olympique de Marseille cherche encore le joueur capable de faire oublier Mason Greenwood. Depuis le départ de l’Anglais, les Phocéens manquent d’un élément capable de faire régulièrement la différence, de marquer et de délivrer des passes décisives dans les moments importants.

Pour Bruno Genesio, la solution pourrait déjà se trouver dans son effectif. Amine Harit réalise, selon son entraîneur, un très bon début de saison malgré les résultats catastrophiques du club. Sa polyvalence et sa compréhension du jeu en font un élément précieux dans le système marseillais.

Genesio place Harit devant ses responsabilités

Interrogé après le Classique perdu contre le PSG, Bruno Genesio a insisté sur l’importance du Marocain. Le technicien apprécie particulièrement sa capacité à évoluer sur un côté ou derrière l’attaquant.

« Il est important dans l’équipe, pour sa culture tactique », a-t-il expliqué, avant de formuler une exigence très claire : Harit doit désormais améliorer son efficacité pour franchir un nouveau palier.

Ce message ressemble à la fois à une marque de confiance et à un avertissement. Genesio compte sur son milieu offensif, mais il attend désormais une véritable progression dans les derniers mètres.

Le successeur naturel de Greenwood

Amine Harit possède plusieurs qualités pour récupérer une partie du rôle autrefois assumé par Mason Greenwood. Capable d’éliminer, de créer des décalages et d’évoluer dans différentes zones, le Marocain peut devenir le principal accélérateur du jeu olympien.

Mais pour véritablement faire oublier le jeune Anglais, il devra ajouter des buts et des passes décisives à ses performances. Greenwood pouvait débloquer une rencontre sur une frappe, un dribble ou une inspiration individuelle. Harit doit désormais montrer qu’il est capable d’avoir une influence similaire sur les résultats.

Un énorme défi pour Harit

Dans une équipe en manque de confiance, la créativité d’Amine Harit sera indispensable. Son bon début de saison ne suffira toutefois pas si l’OM continue de perdre et reste englué dans le bas du classement.

Bruno Genesio lui a donc désigné la marche à suivre : conserver son intelligence tactique tout en devenant plus tranchant devant le but. Le technicien marseillais semble avoir identifié en Harit le remplaçant naturel de Greenwood. Reste au Marocain à répondre sur le terrain et à prouver qu’il peut devenir le nouveau leader offensif de l’OM.