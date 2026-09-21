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FRANCE

Stade Rennais : Jacquet déjà validé par Van Dijk !

Par Fabien Chorlet - 21 Sep 2026, 21:45
Jérémy Jacquet et Virgil Van Dijk lors de Bournemouth - Liverpool

Auteur d’un excellent début de saison avec le Stade Rennais, Jérémy Jacquet a reçu les éloges appuyés de Virgil van Dijk.

Jérémy Jacquet continue de se faire un nom au plus haut niveau. Auteur d’un très bon début de saison avec le Stade Rennais, le jeune défenseur central français a cette fois reçu les compliments d’une véritable référence à son poste : Virgil van Dijk. Le capitaine de Liverpool et des Pays-Bas s’est montré particulièrement élogieux à son égard, tout en appelant à ne pas s’enflammer trop rapidement autour du Rennais.

Van Dijk impressionné par Jacquet

« Il a montré beaucoup de bonnes choses jusqu’à présent cette saison. Il est encore très jeune, il a encore beaucoup à apprendre et beaucoup à donner. Alors restons tous calmes. Il a réalisé un très bon match et une très bonne saison jusqu’à présent », a confié Virgil van Dijk au micro de Sky Sports au sujet de Jérémy Jacquet. Des mots particulièrement flatteurs venant de l’un des défenseurs centraux les plus expérimentés du football européen et qui témoignent des performances remarquées du Rennais depuis le début de l’exercice.

« Il doit continuer sur cette lancée »

Le Néerlandais attend désormais de voir Jérémy Jacquet confirmer sur la durée. « Il doit continuer sur cette lancée », a ajouté Van Dijk. Une belle marque de reconnaissance pour le jeune défenseur du Stade Rennais, qui voit ainsi ses prestations saluées par une référence mondiale à son poste. À lui désormais de poursuivre sa progression et de confirmer les belles promesses affichées depuis le début de la saison.

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