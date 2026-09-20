Stade Rennais : Haise giflé à Lyon, le nom de Beye ressurgit de façon inattendue

Malgré un bilan comptable intéressant, le Stade Rennais de Franck Haise ne convainc pas encore totalement Walid Acherchour sur le plan du jeu.

Le Stade Rennais a connu un premier accroc majeur avec Franck Haise sur le banc. Après un début de saison encourageant sur le plan comptable, les Rouge et Noir ont lourdement chuté samedi à Lyon (4-0), lors de la 5e journée de Ligue 1. Une défaite qui relance forcément les interrogations autour du contenu proposé par les Bretons.

« Je ne vois pas une immense différence »

Après la rencontre dans L’After Foot, Walid Acherchour a ciblé le Stade Rennais et, plus particulièrement, le niveau de jeu affiché depuis l’arrivée de Franck Haise.

Le consultant a expliqué avoir « beaucoup de sympathie » pour le technicien rennais, tout en estimant que les performances de l’équipe restent en deçà de ce qu’il attend. Selon lui, Rennes doit en grande partie son bon début de championnat à ses résultats, alors que le contenu des rencontres ne serait pas encore suffisamment convaincant.

Son parallèle avec Habib Beye est particulièrement révélateur. Acherchour estime que les critiques adressées à l’ancien entraîneur rennais sur la qualité du jeu pourraient, dans une certaine mesure, également concerner l’équipe actuelle : « Je ne vois pas une immense différence dans le contenu », rapporte-t-il.

Un bilan pourtant favorable pour Haise

Le constat doit toutefois être nuancé par les résultats. Avant la lourde défaite à Lyon, Rennes avait pris dix points en quatre journées de Ligue 1 : nul contre le PSG (2-2), victoire face au Mans (3-2), succès à Angers (2-1) puis victoire contre Marseille (1-0).

Le déplacement à Lyon a néanmoins constitué un sérieux rappel à l’ordre. Rennes a eu davantage le ballon, mais n’a pas réussi à transformer cette possession en occasions suffisamment dangereuses et s’est finalement incliné 4-0. Haise lui-même a reconnu que son équipe avait été « très loin du niveau » attendu ce soir-là.

La comparaison avec Beye reste sensible

La remarque de Walid Acherchour fait également écho aux débats qui avaient accompagné la dernière période d’Habib Beye à Rennes. Arrivé en janvier 2025 alors que le club était barragiste, le Sénégalais avait réussi à redresser la situation avant de quitter le club quelques mois plus tard. Son bilan avec le SRFC s’était finalement établi à 18 victoires, 7 nuls et 14 défaites en 39 rencontres.

La question posée aujourd’hui est donc moins celle des résultats que celle de la qualité du contenu. Avec Franck Haise, le Stade Rennais affiche pour l’instant un bilan comptable séduisant, mais la prestation à Lyon montre que le chantier collectif est encore loin d’être terminé.

Et c’est précisément sur ce point que le technicien rennais sera désormais attendu.