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FRANCE

OL : Fonseca va aligner l’artillerie lourde contre le Stade Rennais

Par Bastien Aubert - 19 Sep 2026, 10:40
Corentin Tolisso (OL)

Pour accueillir le Stade Rennais, Paulo Fonseca prépare plusieurs surprises dans le onze de départ de l’OL.

Après avoir largement remanié le onze de l’OL lors de la victoire à Anderlecht en Ligue Europa (2-1), Paulo Fonseca devrait revenir à une composition beaucoup plus proche de son équipe type pour la réception du Stade Rennais, ce samedi soir à 20h45.

Les cadres de l’OL de retour contre le Stade Rennais 

Le technicien portugais avait effectué pas moins de sept changements en Belgique afin de préserver ses cadres. Une stratégie payante puisque l’OL s’est imposé et peut désormais accueillir Rennes avec ses principaux joueurs disponibles.

Selon L’Équipe, plusieurs retours sont ainsi attendus dans le onze lyonnais. Dans les buts, Dominik Greif devrait retrouver sa place. En défense centrale, la paire formée par Félix Bacher et Moussa Niakhaté est pressentie pour débuter.

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Tolisso attend au tournant 

Au milieu de terrain, le capitaine Corentin Tolisso devrait également effectuer son retour dans le onze. Un renfort important pour Paulo Fonseca, qui pourra ainsi compter sur plusieurs de ses cadres après les avoir laissés au repos en Ligue Europa. Le technicien lyonnais devrait également relancer son trio offensif habituel. Pavel Sulc, Loïs Openda et Ernest Nuamah sont attendus pour débuter face aux Bretons.

Sur le côté gauche de la défense, Abner Vinicius devrait conserver une place de titulaire. Le Brésilien a d’ailleurs insisté sur l’importance pour l’OL de maintenir son niveau d’intensité durant l’intégralité de la rencontre face à Rennes.

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