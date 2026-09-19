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FRANCE

OM : coup dur pour Timothy Weah avant le PSG 

Par Bastien Aubert - 19 Sep 2026, 10:20
Timothy Weah (OM)

Capitaine de l’OM, Timothy Weah (26 ans) a connu une désillusion avant le Classique contre le PSG (dimanche, 20h45).

Timothy Weah va aborder le Classique face au PSG avec une nouvelle internationale plutôt inattendue. Le capitaine de l’OM ne figure pas dans la nouvelle liste dévoilée par Mauricio Pochettino pour le prochain rassemblement de la sélection américaine. 

Weah éjecté de la liste des États-Unis ! 

Une absence forcément notable pour le latéral droit de l’OM, qui compte déjà 53 sélections avec les États-Unis. Cette décision intervient surtout dans un contexte particulier. La sélection américaine entame en effet un nouveau cycle après le Mondial 2026, et Mauricio Pochettino a décidé de faire évoluer son groupe.

Seulement 13 des 26 joueurs présents lors de la Coupe du monde 2026 ont ainsi été rappelés pour ce rassemblement. Timothy Weah fait donc partie des joueurs laissés de côté par le sélectionneur passé sur le banc du PSG.

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Weah paye son début de saison mitigé à l’OM

Même s’il s’agit d’une déception pour le Marseillais, cette non-convocation pourrait aussi lui permettre de rester à la Commanderie pendant la trêve internationale et de poursuivre son travail avec l’OM. 

Avant cela, Weah aura toutefois un rendez-vous particulièrement important à négocier. Le capitaine olympien devrait être concerné par le Classique face au PSG, programmé dimanche à 20h45 et pour lequel le stade Vélodrome peine encoe à se remplir…

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