OM, PSG : 4 000 places invendues, le Classique sous tension !

À deux jours du Classique, le PSG avance en pleine confiance quand l’OM reste sur quatre défaites consécutives. La crise olympienne se mesure aussi dans les tribunes, où plusieurs milliers de billets n’ont toujours pas trouvé preneur.

Deux dynamiques totalement opposées

Rarement l’OM et le PSG avaient abordé un Classique avec des trajectoires aussi différentes. Encore en rodage, le club de la capitale vient de lancer sa saison de Ligue 1 par une victoire à Brest (1-0), quelques jours après avoir largement dominé le Slovan Bratislava en Ligue des Champions (6-1).

Double champion d’Europe en titre, le PSG se présentera donc dimanche soir (20h45) au Vélodrome avec une confiance au beau fixe. Seul Achraf Hakimi reste incertain pour cette rencontre, alors que le latéral parisien avait déjà connu une alerte physique pendant la trêve internationale.

À Marseille, l’ambiance est nettement plus lourde. Battus jeudi sur la pelouse de Besiktas en Ligue Europa (4-1), les Olympiens viennent d’enchaîner une quatrième défaite toutes compétitions confondues. Une série qui commence à laisser des traces autour du club.

Le Vélodrome ne devrait pas faire le plein

Le manque d’enthousiasme gagne même les tribunes. À 48 heures du coup d’envoi, environ 4 000 places étaient encore disponibles, à des tarifs compris entre 55 et 225 euros, selon l’alerte relayée par @ActuL1_. Une situation particulièrement rare pour une affiche entre l’OM et le PSG.

À 48 heures du Classique, environ 4 000 billets n’ont toujours pas trouvé preneur au Vélodrome. Les places sont proposées entre 55 et 225 euros. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2100900251074801742

La mauvaise passe traversée par l’équipe marseillaise explique en partie cette anomalie. Le Vélodrome devrait néanmoins pousser ses joueurs dans une rencontre où la rivalité, la fierté et le contexte peuvent rapidement rebattre les cartes.

Luis Enrique se méfie de la bête blessée

Malgré le net avantage parisien sur le papier, Luis Enrique refuse d’endosser le costume de favori. « Il n’y en a pas dans le foot, surtout dans un Classique », rappelle l’entraîneur espagnol, conscient que ses joueurs devront maîtriser leurs nerfs dans une atmosphère particulière.

« C’est impossible pour un joueur du PSG d’être relax avant ce match. On connaît son importance pour le club et pour les joueurs. Ils seront excités, car ce type d’environnement te donne plus de motivation. C’est aussi un problème, car il faudra contrôler les émotions », a-t-il expliqué devant la presse.

Un OM difficile à décrypter

L’Asturien estime également que le visage de l’OM reste difficile à anticiper après les nombreux changements opérés dans l’effectif et sur le banc. « Ils ont changé d’entraîneur et beaucoup de joueurs sont partis. C’est difficile de savoir à quoi on va s’attendre », reconnaît-il.

Le PSG entend donc oublier son statut, ses titres et sa défaite concédée au Vélodrome en septembre 2025, la première en Ligue 1 dans cette enceinte depuis quatorze ans. Face à un adversaire blessé mais poussé par sa rivalité avec Paris, la seule consigne restera la victoire.