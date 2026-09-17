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FRANCE

OM : énorme coup de tonnerre pour l’avenir du club !

Par William Tertrin - 17 Sep 2026, 20:40
Stéphane Richard, le président de l'OM

Stéphane Richard a lancé une sérieuse mise en garde sur la situation économique de l’OM, allant jusqu’à évoquer un risque pour la survie du club.

La sortie de Stéphane Richard fait beaucoup parler à Marseille. Invité des TANGRAM Talks, le président du directoire de l’Olympique de Marseille a livré un constat particulièrement alarmant sur la situation économique du club et sur les conséquences qu’aurait une forte baisse de ses revenus.

« L’OM est à risque de survie »

Le dirigeant marseillais n’a pas cherché à minimiser les difficultés actuelles. Stéphane Richard a notamment expliqué :

« Quand vous avez une entreprise qui peut perdre plus de 50 % de son chiffre d’affaires, on peut dire qu’elle est à risque. Elle est à risque de survie. Elle est à risque aussi sportif. »

Une déclaration qui prend une résonance particulière alors que l’OM traverse une période de profonde réorganisation. Dès sa prise de fonction, Richard avait reconnu avoir trouvé une situation « délicate et difficile » sur le plan économique.

Le club a également été encadré par la DNCG, notamment concernant sa masse salariale et ses indemnités de mutation. L’OM sort par ailleurs d’un exercice 2024-2025 marqué par une perte de plus de 104 millions d’euros.

Le spectre des Girondins de Bordeaux

Pour illustrer le danger d’une situation financière qui se dégrade durablement, Stéphane Richard a cité l’exemple des Girondins de Bordeaux.

« On a des exemples autour de nous : les Girondins de Bordeaux. Ceux qui pensent que l’OM est immortel parce que c’est l’OM se trompent. »

La comparaison intervient alors que Bordeaux traverse effectivement une crise majeure : le club a été exclu des championnats nationaux en raison de difficultés financières et évolue désormais dans le football régional.

Richard veut mobiliser autour de l’OM

Au-delà de l’alerte financière, le président marseillais cherche également à provoquer une prise de conscience autour du club. Son message s’adresse notamment aux supporters et à l’écosystème économique local.

« On est inquiet. J’entends ça tous les jours. Et “So what ?”. Moi aussi je suis inquiet. Il faut quand même venir au stade. Il faut quand même nous soutenir. »

Stéphane Richard assume donc une communication beaucoup plus directe sur les difficultés de l’OM. Son objectif affiché depuis son arrivée est de reconstruire progressivement un modèle plus stable, tout en maintenant des ambitions sportives.

Pour le nouveau patron de l’OM, la saison 2026-2027 doit ainsi servir de base à une reconstruction plus profonde, avec une priorité donnée au redressement économique du club. Et le match qui débutera à 21 heures face à Besiktas en Ligue Europa ne devra pas être galvaudé pour autant.

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