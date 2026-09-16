OM : Genesio répond aux tensions et fait un choix fort avant Besiktas

Après ses déclarations remarquées à Rennes, Bruno Genesio a tenu à clarifier sa position avant le déplacement de l’OM à Besiktas. L’entraîneur marseillais assure être sur la même ligne que Pablo Longoria et Grégory Lorenzi, tout en préparant plusieurs changements pour la Ligue Europa.

Genesio clarifie sa position avec Longoria et Lorenzi

On vous en parlait plus tôt ce mercredi : les tensions semblaient monter entre Genesio et ses dirigeants après la défaite de l’OM à Rennes. Présent en conférence de presse à la veille du déplacement à Besiktas, le technicien phocéen a apporté une réponse plus apaisée.

Genesio a expliqué ne pas avoir échangé avec le propriétaire depuis sa sortie de vendredi. En revanche, il a discuté avec les dirigeants présents au quotidien. « On est alignés avec mon président, avec Greg Lorenzi », a-t-il assuré, selon les propos relayés par Foot Mercato.

L’entraîneur olympien maintient néanmoins son analyse sur les ambitions du club. La priorité donnée au respect des exigences financières a entraîné plusieurs départs sans la moindre arrivée. Une situation qui impose, selon lui, davantage de patience avant de retrouver l’OM attendu par ses supporters.

« Le premier objectif est de se mettre en conformité avec les instances financières. En 20 ans, on est la seule équipe française à jouer sans aucune recrue. » — @LaMinuteOM_ https://twitter.com/LaMinuteOM_/status/2100270317969019133

Une analyse lucide, pas une recherche d’excuses

Bruno Genesio a également réfuté l’idée selon laquelle il chercherait à se protéger après un début de saison compliqué. « Ce n’est pas non plus, comme j’ai pu le lire, ouvrir un parapluie ou chercher des excuses. C’est une analyse lucide. J’ai toujours assumé mes responsabilités comme coach », a-t-il insisté.

Le message se veut donc double. Genesio ne retire rien à son constat sur les limites actuelles de l’effectif, mais il ferme la porte à l’hypothèse d’une rupture avec Longoria et Lorenzi. Il a aussi remercié les supporters marseillais pour leur comportement à Rennes, en les prévenant qu’un peu de temps pourrait être nécessaire.

Un turn-over important mais pas une équipe bis

À Besiktas, plusieurs éléments peu utilisés devraient avoir leur chance. Genesio a annoncé « un mélange équilibré », et non onze changements par rapport au déplacement à Rennes. L’objectif est de concerner un maximum de joueurs tout en tenant compte du Classique face au PSG, programmé dimanche.

Ce turn-over ne signifie pas que l’OM délaissera la Ligue Europa. Le coach marseillais promet de jouer la compétition à fond et veut profiter de cette campagne pour redonner de la confiance à son groupe. Malgré un effectif réduit, Marseille entend donc aller chercher sa qualification pour la suite de la compétition.