ASSE : le feu vert officiel tombe pour l’ailier testé par Manchester United

L’ASSE a officialisé ce mercredi la signature d’Étienne Mendy, jeune attaquant sénégalais de 18 ans. Déjà apparu avec la réserve, l’ancien joueur de Diambars s’est engagé avec les Verts jusqu’en 2030.

Un contrat professionnel jusqu’en 2030

On vous en parlait dès lundi : Étienne Mendy avait rejoint l’AS Saint-Étienne et effectué ses premiers pas sous ses nouvelles couleurs. Le club du Forez a désormais confirmé l’opération dans un communiqué officiel. Le jeune Sénégalais a paraphé un contrat professionnel qui le lie à l’ASSE jusqu’en juin 2030.

Cette arrivée s’inscrit dans la campagne de recrutement post-formation menée par les dirigeants stéphanois. Après Lucas Reynaud, Jediaël Mbambi, Lamine Sonko, André Zibi, Mourtada Gueye ou encore Elyes Dhaoui, les Verts continuent de renforcer leur équipe réserve avec des éléments prometteurs.

Mendy veut gagner sa place chez les professionnels

Formé à Diambars, qu’il avait rejoint à l’âge de 11 ans, Mendy a d’abord évolué dans l’axe avant de devenir un ailier capable d’occuper les deux couloirs. Durant la saison 2025-2026, il s’est montré décisif par ses buts et ses passes en Ligue 2 sénégalaise, participant activement à la montée de son club en première division. Convoité, il avait notamment effectué un essai à Manchester United.

« C’est une grande fierté de rejoindre l’ASSE, un véritable honneur pour moi. Je suis un attaquant de couloir vif, je viens ici avec l’envie d’être décisif et de travailler dur pour intégrer un jour l’effectif professionnel de ce grand club », a confié le nouvel attaquant stéphanois au média officiel des Verts.

Léo Pétrot, né à Saint-Étienne et ancien joueur de l’ASSE, a rappelé son attachement aux Verts avant d’affronter l’OL avec Anderlecht : « En tant que Stéphanois, je sais la rivalité qu’il y a entre Saint-Étienne et l’OL. » — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2100136649065669008

Déjà une première apparition avec la réserve

Comme le rappelle également En Vert et Contre Tous, Mendy n’a pas attendu l’officialisation de son transfert pour porter le maillot de l’ASSE. Dimanche, il est entré à la 75e minute du match de Challenge Espoirs perdu face au Stade de Reims (0-1), en remplacement de Toty.

International sénégalais U17, le natif de Dakar a disputé la CAN et la Coupe du monde de la catégorie en 2025. Il va d’abord renforcer les rangs de la réserve afin de poursuivre son adaptation. Ses performances détermineront ensuite sa capacité à franchir la dernière étape vers l’équipe fanion.