L’OM, qui lancera sa campagne de Ligue Europa ce jeudi à Besiktas (21h), pourrait voir son onze de départ changer en amont du Classique contre le PSG (dimanche, 20h45).

Le contexte est loin d’être idéal pour l’OM. Après trois revers consécutifs en championnat, les Marseillais doivent désormais se déplacer à Istanbul pour lancer leur campagne de Ligue Europa face au Besiktas. Une rencontre qui précède de seulement trois jours le Classique contre le PSG au Vélodrome.

Gomes, première victime de la crise ?

Bruno Genesio doit donc trouver le bon équilibre entre la nécessité de relancer son équipe et la gestion d’un effectif particulièrement réduit. Dans ce contexte, But! a sondé sa communauté marseillaise avec une question très simple : « Qui doit sortir du onze face à Besiktas ? » Le résultat est sans appel. Angel Gomes arrive très largement en tête avec 60 % des suffrages. Derrière lui, Himad Abdelli recueille 20 %, tandis que Nayef Aguerd et Timothy Weah ferment la marche avec 10 % chacun. Un résultat qui traduit surtout les interrogations actuelles autour du milieu anglais.

Angel Gomes avait pourtant livré des débuts intéressants avec l’OM contre le RC Strasbourg (4-0) lmais ses dernières prestations ont alimenté les critiques. Positionné assez haut, l’ancien joueur de Manchester United peine à peser régulièrement dans le jeu et n’a pas toujours été suffisamment dangereux dans les trente derniers mètres. Son manque d’efficacité dans certaines situations offensives est également pointé. Dans ce contexte, le voir débuter sur le banc à Istanbul pourrait permettre à Genesio de tester une autre animation. Mais le sondage de But! ne constitue évidemment pas une indication d’une décision prise par l’entraîneur.

Un choix dicté par le Classique contre le PSG ?

Himad Abdelli est justement la deuxième option citée par les supporters. Le milieu algérien pourrait profiter de la situation pour récupérer davantage de responsabilités. Une autre possibilité évoquée ces derniers jours consiste à recentrer Amine Harit et à offrir davantage de temps de jeu à Keyliane Abdallah. Cette hypothèse permettrait de modifier l’animation offensive tout en conservant plusieurs cadres dans le onze. Genesio dispose toutefois de peu de marge de manœuvre. La liste UEFA de l’OM comprend notamment Gomes, Abdelli, Weah, Højbjerg et Harit au milieu, tandis que plusieurs jeunes figurent sur la liste B.

La tentation pourrait être grande de faire souffler certains joueurs à Istanbul afin de préparer la réception du PSG mais Genesio a déjà indiqué qu’il n’était pas question de sacrifier la Ligue Europa pour préserver ses forces avant le Classique. Le match contre Besiktas sera donc également important pour relancer une dynamique. Un succès en Turquie offrirait un véritable bol d’air avant le rendez-vous face au PSG. À l’inverse, une nouvelle contre-performance pourrait renforcer les interrogations autour du onze et des choix de Genesio. Une chose est certaine : à quelques jours du Classique, chaque choix du technicien marseillais sera scruté.