Si les supporters de l’OM seront privés de déplacement à Istanbul ce jeudi en Ligue Europa, ça chauffe autour de Bruno Genesio au sein du club phocéen.

L’OM n’avait certainement pas besoin de ça. Après trois défaites consécutives en Ligue 1, les Marseillais vont tenter de relancer leur saison sur la scène européenne.

Le parcage marseillais sera fermé

Mais le déplacement à Istanbul, jeudi soir, s’annonce particulièrement délicat. Les joueurs de Bruno Genesio devront en effet évoluer dans l’ambiance bouillante du Besiktas sans le soutien de leurs supporters.Cette absence n’est pas liée aux autorités turques. L’UEFA a décidé de fermer le parcage visiteurs de l’OM pour cette rencontre, en conséquence des incidents survenus lors du déplacement à Bruges en janvier dernier.

Des engins pyrotechniques avaient été utilisés dans le secteur réservé aux supporters marseillais, alors que le club était déjà sous le coup d’un sursis. L’instance européenne a donc activé cette sanction pour le déplacement à Besiktas. Un sérieux handicap pour l’OM, qui va devoir affronter le chaudron stambouliote sans son douzième homme.

La sortie de Genesio passe mal à l’OM

Mais le véritable problème se situe peut-être ailleurs. Après la défaite contre Rennes (0-1), Bruno Genesio a publiquement renvoyé la question des ambitions vers ses dirigeants. Interrogé sur les objectifs de l’OM, l’entraîneur avait répondu : « Ce n’est pas à moi de vous le dire. » Le technicien avait également insisté sur les difficultés liées à la construction de son effectif et au manque de solutions disponibles. Selon L’Équipe, Genesio ne souhaite pas porter seul la responsabilité de la réduction des ambitions marseillaises.

Une sortie qui n’aurait visiblement pas été appréciée en interne. Mohamed Toubache-Ter a rapporté que la déclaration de Genesio avait été jugée « inutile et injustifiée » au sein de la sphère sportive marseillaise. « Au lieu de capitaliser sur la première période, cette sortie montre une grosse tension, c’était inutile », aurait ainsi fait savoir une source citée par l’insider. Il ne s’agit pas d’une communication officielle de l’OM, mais cette information illustre le climat qui règne actuellement autour du club. Et le timing est loin d’être idéal.

Genesio et l’OM déjà passés près de la rupture

Cette crispation n’est d’ailleurs pas totalement nouvelle. Début septembre, Stéphane Richard avait lui-même reconnu que les discussions avec Bruno Genesio avaient été particulièrement tendues durant le mercato. Le président de l’OM avait même admis que le club n’était « pas loin du point de rupture » avec son entraîneur cet été, notamment autour du dossier Igor Paixão et des contraintes financières qui empêchaient Marseille de recruter comme prévu. Richard avait toutefois assuré que Genesio n’avait jamais menacé de démissionner. Le contexte financier est donc au cœur du malaise. Genesio connaissait évidemment les contraintes du club en arrivant, mais l’écart entre les ambitions affichées et les moyens finalement disponibles semble aujourd’hui alimenter certaines tensions.

C’est dans ce contexte que l’OM va donc découvrir la Ligue Europa. Le déplacement à Besiktas doit permettre aux Marseillais de repartir de l’avant après trois revers consécutifs en championnat. Mais entre l’absence des supporters, la pression du résultat et les tensions supposées entre Genesio et sa direction, le rendez-vous européen s’annonce particulièrement important. Une victoire permettrait de calmer les esprits avant le Classique contre le PSG. Une nouvelle contre-performance, en revanche, pourrait rapidement relancer les interrogations autour de Bruno Genesio et de la capacité de l’OM à atteindre les objectifs fixés en début de saison.