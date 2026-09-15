Stade Rennais : le groupe de Haise pour Sturm Graz, un partant fait son retour !

Le Stade Rennais vient de dévoiler le groupe convoqué par Franck Haise pour le match de Ligue Europa contre Sturm Graz.

Pour son retour en Coupe d’Europe, le Stade Rennais se rend ce mercredi (21h) en Autriche pour y affronter le Sturm Graz, à l’occasion de la première journée de la phase de ligue de la Ligue Europa.

Seidu présent dans le groupe !

Pour cette rencontre, le coach des Rouge et Noir, Franck Haise, dispose de son groupe au complet et a décidé de réintégrer Alidu Seidu, pourtant en instance de départ du côté de l’OGC Nice, ainsi que Gonçalo Oliveira, Djaoui Cissé et Arnaud Nordin.

Le groupe du Stade Rennais : Belazzoug, Lemaître, Samba – Frankowski, Reynolds, Seidu, Aït Boudlal, Cresswell, Rouault, Oliveira, Merlin, Nagida – Cissé, Rongier, Thomasson, M. Camara, Blas, Szymanski, Do Marcolino – Al-Tamari, Nordin, Soumaré, Mayenda, Lepaul, Dia, Legendre Quiñonez.