Le Stade Rennais va bientôt retrouver l’Europe mais les nouvelles ne sont pas franchement rassurantes avant son entrée en lice en Ligue Europa ce jeudi.

Le Stade Rennais s’apprête à retrouver la scène européenne. Après son succès précieux contre l’OM vendredi soir au Roazhon Park (1-0), la formation de Franck Haise va désormais devoir rapidement basculer vers la Ligue Europa. Mais à trois jours de ce rendez-vous, les nouvelles venues d’Autriche ne sont pas particulièrement rassurantes.

Diakité, pire ennemi du Stade Rennais…

Le Sturm Graz a parfaitement préparé son déplacement européen. Le club autrichien s’est imposé 2-1 contre le LASK, pourtant leader du championnat, et réalise ainsi une excellente opération au classement. Grâce à ce succès, le Sturm Graz grimpe provisoirement à la quatrième place. Une victoire d’autant plus importante qu’elle a été obtenue avec un but décisif signé Oumar Diakité. L’ancien Rémois semble décidément apprécier les confrontations face au Stade Rennais.

Oumar Diakité a encore trouvé le chemin des filets contre le LASK. L’attaquant ivoirien présente désormais une statistique assez particulière face au club breton : il a inscrit deux buts en seulement quatre rencontres. Un bilan qui ne manquera évidemment pas d’attirer l’attention du staff rennais avant la rencontre européenne. Diakité sera donc l’un des joueurs à surveiller particulièrement lors des débuts européens du Stade Rennais.

Une seule bonne nouvelle pour le Stade Rennais

Au-delà du résultat, cette victoire permet surtout au Sturm Graz d’arriver avec une certaine confiance. Battre le leader du championnat à quelques jours d’un rendez-vous européen constitue forcément un signal positif. Le Stade Rennais devra donc se méfier d’une équipe qui vient de réaliser une belle opération et qui connaît déjà la pression des rendez-vous européens. Pour Franck Haise et son staff, l’objectif sera de ne surtout pas laisser le Sturm Graz prendre confiance dès les premières minutes.

Tout n’est toutefois pas négatif pour le Stade Rennais. Le calendrier offre même un petit avantage aux Bretons. Le Sturm Graz a joué dimanche à 17 heures, soit deux jours de récupération de moins que les hommes de Franck Haise avant leur rendez-vous européen de mercredi. Rennes, de son côté, a joué vendredi soir contre l’OM et dispose donc de davantage de temps pour récupérer et préparer cette rencontre. Un avantage physique qui pourrait peser dans les dernières minutes, sans parler du plein de confiance enregistré.