La situation de Grégory Poirier sur le banc du FC Nantes est d’ores et déjà peu reluisante.

Grégory Poirier pensait sans doute disposer de davantage de temps pour remettre le FC Nantes sur les rails. Arrivé fin août pour remplacer Michel Der Zakarian, le technicien rochelais avait été choisi après un début de saison catastrophique des Canaris. Mais quelques semaines seulement après sa nomination, le climat semble déjà se dégrader. Et une échéance particulièrement claire aurait même été fixée par certains observateurs.

Poirier déjà sous pression au FC Nantes

Le contexte n’est effectivement pas idéal pour le nouvel entraîneur du FC Nantes. Après trois défaites consécutives pour commencer la saison de Ligue 2, Nantes avait enfin obtenu son premier succès face à Nancy (1-0), le 7 septembre. Mais les Canaris sont retombés dans leurs travers quelques jours plus tard avec une défaite à Sochaux (0-1). Grégory Poirier n’a d’ailleurs pas cherché à masquer les difficultés de son équipe après cette nouvelle déconvenue. « Il y a forcément un sentiment négatif. […] Il n’y a pas de hasard : je pense que pour l’instant, c’est insuffisant, il faut en faire plus », expliquait-il après la rencontre, tout en appelant ses joueurs à se remobiliser.

C’est dans ce contexte qu’Emmanuel Merceron a livré une analyse particulièrement sévère concernant la situation de Grégory Poirier. Selon lui, les relations entre l’entraîneur et la formation nantaise seraient déjà très fraîches. Et plusieurs figures importantes du club seraient opposées à sa méthode. « Ils en ont rien à foutre des jeunes… ils veulent garder leur place. Poirier est d’ores et déjà mort et condamné avec Bideau, Fénillat et Ziani contre lui. Ils auront sa tête, comme très souvent », affirme notamment Merceron. Des propos extrêmement forts, qui traduisent surtout le niveau de défiance ressenti par l’insider autour du technicien.

Une échéance fixée à Noël ?

Emmanuel Merceron va même beaucoup plus loin concernant l’avenir du coach. « Poirier peut faire ses valises. Il a les kings de la Jonelière contre lui, c’est fini. À la trêve de Noël il est dehors », estime-t-il. Si cette prédiction venait à se confirmer, Grégory Poirier pourrait donc ne pas aller au bout de sa première saison sur le banc nantais. Mais il faut évidemment rester prudent : aucune décision officielle du FC Nantes n’a été annoncée concernant un éventuel départ de son entraîneur. Le club avait pourtant clairement affiché sa confiance en nommant Poirier pour deux saisons, jusqu’en 2028.

Le point le plus sensible semble être la place accordée aux jeunes joueurs. Le FC Nantes possède pourtant une formation historiquement importante et vient notamment de remporter le Challenge Espoirs avec l’équipe dirigée par Stéphane Ziani. Une situation qui rend les critiques de Merceron particulièrement sensibles. Le technicien devra donc rapidement trouver le bon équilibre entre résultats immédiats et intégration des jeunes talents. Car après les premières semaines compliquées, la pression ne semble déjà plus uniquement sportive.