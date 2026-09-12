FC Nantes : Poirier déjà contesté en interne, les révélations sont explosives !

À peine arrivé sur le banc du FC Nantes, Grégory Poirier est déjà confronté à des tensions avec une partie de la formation, et de nouvelles révélations viennent d’éclater.

La situation se tendrait déjà en interne au FC Nantes. Alors que Grégory Poirier vient de perdre un nouveau match ce samedi à Sochaux, des tensions existent avec certains responsables de la formation nantaise. Une situation évoquée depuis plusieurs jours par Emmanuel Merceron sur X et désormais précisée par l’insider.

Dans une publication récente, Merceron dénonçait le fait de « foutre la faute sur Poirier » alors que, selon ses informations, certains responsables de la formation ne lui parleraient déjà plus, seulement un mois après son arrivée. Il décrivait même la formation nantaise comme « une ville dans la ville » et « un club dans le club », estimant que cette situation serait notamment liée à un manque de gouvernance au sein du FC Nantes.

Les jeunes au cœur du désaccord

Interrogé sur les raisons de cette rupture, Emmanuel Merceron a apporté une réponse particulièrement précise. Selon lui, certains membres de la formation reprocheraient à Grégory Poirier d’avoir fait redescendre plusieurs jeunes, parmi lesquels le fils de Stéphane Ziani, entraîneur de la réserve nantaise.

Autre grief avancé par Merceron : le choix de ne pas conserver Bahmed Deuff et Herba Guirassy, alors que le FC Nantes aurait recruté plusieurs milieux de terrain.

Ces choix sportifs pourraient donc expliquer une partie des crispations entre le nouvel entraîneur et certains acteurs du centre de formation. Une tension autour de Stéphane Ziani avait d’ailleurs déjà été rapportée ces derniers jours, avec l’hypothèse de relations devenues particulièrement fraîches entre les deux hommes.

Une fracture qui tombe au mauvais moment

Le contexte rend cette situation d’autant plus sensible que le FC Nantes évolue désormais en Ligue 2 et cherche à reconstruire rapidement une équipe capable de jouer la remontée. Après un début de saison compliqué, les Canaris avaient obtenu leur première victoire sous Poirier face à Nancy (1-0), avant de s’incliner à Sochaux ce samedi.

Ces affirmations dessinent donc le portrait d’un club où les choix concernant les jeunes et l’articulation entre formation et équipe première provoqueraient déjà de sérieuses tensions. Et derrière le cas Poirier, c’est donc une question plus large qui se pose : qui décide réellement de la politique sportive et de la place des jeunes au FC Nantes ?