FC Nantes : le verdict est tombé pour l’action éclair des Canaris

Le FC Nantes a reçu une distinction malgré sa lourde défaite face à Rodez (2-5). Le deuxième but inscrit par Killian Corredor a été récompensé par la Ligue pour la qualité du mouvement collectif nantais.

Corredor récompensé malgré le naufrage face à Rodez

Le résultat avait forcément éclipsé le reste. Battu par Rodez au terme d’un match spectaculaire (2-5), le FC Nantes avait pourtant livré une première période intéressante sur le plan offensif. Avant de sortir sur blessure à la mi-temps, Killian Corredor avait notamment inscrit un doublé.

Son deuxième but n’est pas passé inaperçu auprès de la Ligue. Comme le rapporte Tribune Nantaise, cette réalisation a été élue « action BKT du mois d’août » en Ligue 2. Une récompense qui distingue la qualité de la séquence collective, davantage que la seule finition de l’attaquant.

Trois joueurs, trois passes et seulement dix secondes

Tout part d’une percée d’Herba Guirassy, qui trouve Corredor dans le bon tempo. L’ancien Ruthénois s’appuie ensuite sur un partenaire pour réaliser un une-deux avant de conclure. Au total, trois joueurs et trois passes ont suffi aux Canaris pour trouver le chemin des filets en seulement dix secondes.

Cette action confirme aussi les qualités entrevues chez un joueur qui avait rapidement affiché de grandes ambitions à Nantes. Pour l’heure, son doublé contre Rodez constitue sa performance la plus marquante sous ses nouvelles couleurs, même si sa sortie prématurée avait ajouté une inquiétude à une soirée déjà difficile.

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Une éclaircie dans un mois d’août très compliqué

Cette distinction reste toutefois symbolique. Le FC Nantes a passé l’intégralité du mois d’août à la dernière place de Ligue 2, et le revers concédé contre Rodez a rappelé les nombreuses fragilités de l’équipe. Difficile, dans ces conditions, de tirer une satisfaction excessive de ce prix.

Il offre néanmoins un point d’appui au staff nantais. La maison Jaune et Verte a montré sur cette séquence sa capacité à accélérer, combiner dans un espace réduit et se projeter rapidement vers le but adverse. Un visage que les Canaris devront désormais afficher avec davantage de constance.

Corredor apporte déjà une réponse sur le terrain

Arrivé pour renforcer un secteur offensif en quête d’efficacité, Corredor n’a pas tardé à se signaler. Son arrivée officielle au FC Nantes s’accompagnait d’attentes importantes dans un contexte sportif délicat.

Son doublé et cette action récompensée ne peuvent pas effacer le départ manqué des Nantais. Ils montrent en revanche que l’attaquant possède déjà des automatismes avec ses partenaires. À Nantes de transformer cette promesse collective en résultats.