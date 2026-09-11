FC Nantes : un ancien Nantais impliqué dans un impressionnant accident de voiture

L’ancien joueur du FC Nantes Sorba Thomas est sorti indemne d’un accident de voiture survenu vendredi matin près du centre d’entraînement de Hull City.

Sorba Thomas a eu une grosse frayeur ce vendredi matin. Le nouvel ailier de Hull City a été impliqué dans un accident de la route à proximité du centre d’entraînement du club, à Cottingham. Sa voiture s’est retrouvée renversée sur le toit, avec des vitres brisées. Des images du véhicule ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux.

Sorba Thomas est indemne

Plus de peur que de mal pour l’international gallois. Hull City a confirmé que son joueur n’avait subi aucune blessure et qu’il était sorti « totalement indemne » de son véhicule. Le club a tenu à rassurer ses supporters après la diffusion des images de l’accident.

À 27 ans, Sorba Thomas vient tout juste de rejoindre Hull City en provenance de Stoke City. Il avait réalisé une saison 2025-2026 convaincante avec les Potters, avec 10 buts et 11 passes décisives en championnat, avant de rejoindre les Tigers dans les dernières heures du mercato estival.

Un passage très décevant au FC Nantes

Avant de poursuivre sa carrière en Angleterre, Sorba Thomas avait également porté le maillot du FC Nantes. L’ailier gallois avait été prêté par Huddersfield au club nantais lors de la saison 2024-2025. Sous les couleurs des Canaris, il avait disputé 27 rencontres assez décevantes et inscrit un but, dont 25 matches de Ligue 1.

Désormais à Hull City, Thomas a déjà fait ses premiers pas en Premier League. Il est entré en jeu lors du match nul contre Aston Villa (0-0) le 5 septembre, avant de disputer également l’intégralité du match de League Cup face à Sunderland trois jours plus tard. L’ancien Nantais devrait désormais pouvoir se concentrer sur la suite de sa saison avec Hull City, qui doit se déplacer à Chelsea samedi.