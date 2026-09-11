Entraîneur du PSG depuis juillet 2023, Luis Enrique a prolongé jusqu’en 2030 mais garderait un oeil sur le banc du FC Barcelone.

Le PSG pensait avoir verrouillé l’avenir de Luis Enrique. Arrivé à Paris à l’été 2023, l’entraîneur espagnol a prolongé son contrat jusqu’en 2030 et continue de construire un projet particulièrement ambitieux dans la capitale. Une excellente nouvelle pour Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos, qui considèrent le technicien comme l’un des principaux architectes du PSG conquérant de ces dernières saisons. Mais en Espagne, une information vient quelque peu refroidir l’optimisme parisien.

Luis Enrique toujours attaché au FC Barcelone

Selon El Nacional, Luis Enrique aurait donné une consigne particulièrement claire à ses représentants concernant le FC Barcelone. Le technicien aurait demandé à ses agents « d’éviter toute rupture avec l’entourage du Barça ». Une volonté qui ne serait pas anodine. Toujours selon le média catalan, Luis Enrique souhaiterait que son nom puisse être évoqué au moment où le cycle de Hansi Flick arrivera à son terme. L’objectif serait donc de conserver une relation privilégiée avec son ancien club afin de ne pas avoir à reconstruire tout un réseau de contacts le jour où une opportunité se présenterait.

El Nacional va même plus loin en expliquant que Luis Enrique souhaiterait rester un candidat naturel pour le banc barcelonais lorsque Hansi Flick quittera la Catalogne. Le média espagnol affirme ainsi que « Luis Enrique souhaite que son nom soit évoqué lorsque le cycle de Flick prendra fin, sans avoir à reconstruire les relations de zéro ». Une information qui ne signifie évidemment pas que l’entraîneur du PSG prépare son départ mais elle confirme surtout que le FC Barcelone conserve une place particulière dans l’esprit du technicien.

« Luis Enrique souhaite que son nom soit évoqué »

Luis Enrique connaît parfaitement le club catalan pour y avoir joué puis l’avoir entraîné. Sur le banc du Barça, il avait notamment remporté la Ligue des Champions en 2015 et réalisé un triplé historique. Malgré ces révélations, le PSG dispose d’un argument de poids : le nouveau contrat de Luis Enrique. L’Espagnol est désormais lié au club parisien jusqu’en juin 2030 avec un salaire astronomique. Cette prolongation traduit la confiance énorme accordée au technicien par sa direction et sa volonté affichée de poursuivre l’aventure dans la capitale. Luis Enrique se sent également très bien à Paris. Il n’y a donc, à ce stade, aucun élément permettant d’affirmer qu’un départ est programmé.

Les supporters parisiens peuvent surtout se montrer relativement sereins à court et moyen terme. Hansi Flick n’est absolument pas annoncé sur le départ du FC Barcelone. L’Allemand vient de remporter deux Liga consécutives et dispose encore d’un contrat avec les Blaugrana jusqu’en juin 2028. Son début de saison est également particulièrement convaincant. Dans ces conditions, le Barça n’a aucune raison immédiate de changer d’entraîneur. Même si Luis Enrique souhaite conserver de bonnes relations avec son ancien club, une éventuelle succession de Flick n’est donc pas pour demain.