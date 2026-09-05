FC Barcelone : coup dur de dernière minute pour Yamal avant Valence

À la veille du déplacement du FC Barcelone à Valence, Lamine Yamal a manqué l’entraînement collectif de ce samedi matin.

Le FC Barcelone a peut-être reçu une mauvaise nouvelle à la veille de son déplacement à Mestalla. Alors que les hommes d’Hansi Flick préparent leur quatrième journée de Liga face à Valence, Lamine Yamal n’a pas participé à la séance collective de ce samedi matin. Une absence particulièrement surveillée, tant le jeune international espagnol occupe une place centrale dans le dispositif barcelonais.

Yamal absent de l’entraînement du Barça

Lamine Yamal était pourtant bien présent lors de la séance de vendredi, mais il n’a pas rejoint ses coéquipiers sur le terrain ce samedi. Selon les informations dOnda Cero, le joueur aurait effectué du travail en salle plutôt que de participer à l’entraînement avec le groupe. Pour l’heure, aucune explication officielle n’a été communiquée concernant cette absence. Une situation qui laisse donc planer le doute sur sa participation au déplacement à Valence. Hansi Flick doit encore communiquer son groupe et apporter davantage de précisions sur l’état du joueur.

Cette incertitude intervient alors que le Barça s’apprête à disputer un match particulièrement attendu. Les Catalans se déplacent à Mestalla dimanche à 16h15 pour affronter le FC Valence. Et Lamine Yamal sort d’un début de saison particulièrement convaincant. L’ailier de 19 ans a notamment inscrit un doublé lors de la victoire spectaculaire du Barça contre le Rayo Vallecano (5-2), confirmant une nouvelle fois son importance dans l’animation offensive de Flick. Son éventuelle absence représenterait donc un véritable coup dur pour le champion d’Espagne.

Le FC Barcelone doit attendre Flick

Pour le moment, impossible toutefois de parler officiellement de blessure. L’absence de Yamal à l’entraînement peut avoir plusieurs explications et le club catalan n’a pas encore communiqué sur son état physique. Le prochain point important sera donc la conférence de presse d’Hansi Flick et surtout la publication du groupe retenu pour le déplacement à Mestalla. Le technicien allemand devra également décider s’il prend le moindre risque avec sa jeune star.

Le contexte invite forcément à la prudence. D’autant que le Barça dispose désormais de plusieurs solutions offensives, notamment avec l’arrivée récente de Gabriel Jesus, qui s’est entraîné normalement avec le groupe et pourrait être convoqué pour la première fois. Gavi a également repris l’entraînement collectif. Pour l’instant, les supporters catalans doivent donc patienter. Le verdict devrait tomber avec la liste officielle des joueurs convoqués.