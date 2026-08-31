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FRANCE

Real Madrid, FC Barcelone : une pépite espagnole tranche pour 3 M€

Par Louis Chrestian - 31 Août 2026, 10:51
Real Madrid, FC Barcelone : une pépite espagnole tranche pour 3 M€

Le Real Madrid a remporté la bataille pour Sergio Martínez, jeune milieu du Racing de Santander également convoité par le FC Barcelone et l’Atlético. Les Merengues vont investir 3 M€ sur le joueur de 19 ans, attendu dans un premier temps avec le Castilla.

Le Real Madrid règle sa clause

Le Racing de Santander a officialisé ce lundi le départ de Sergio Martínez au Real Madrid. Le club de la capitale espagnole va s’acquitter de l’intégralité de sa clause libératoire, fixée à 3 M€. Le milieu défensif s’est engagé jusqu’en juin 2030, selon les informations relayées par Foot Mercato.

Révélation récente de l’équipe première du Racing, Martínez s’est notamment illustré en marquant face à Villarreal. Selon AS, le Barça et l’Atlético de Madrid faisaient également partie des clubs intéressés par le jeune Espagnol.

Le Barça devancé sur ce dossier

Le joueur né en 2007 a finalement donné sa préférence à la Maison Blanche malgré la concurrence catalane. Des clubs anglais, allemands et saoudiens lui auraient aussi transmis des offres avant son choix.

Un passage prévu par le Castilla

Du haut de ses 1,88 m, Martínez peut évoluer devant la défense comme dans un rôle un peu plus avancé. Sa polyvalence et son potentiel ont convaincu le Real Madrid, qui ne prévoit toutefois pas de précipiter son intégration à l’équipe première.

La nouvelle recrue débutera avec le Castilla afin de poursuivre sa progression. Une stratégie conforme à la volonté madrilène d’attirer rapidement les meilleurs jeunes talents, comme le club l’avait déjà fait avec Arda Güler. Ce pari s’inscrit dans un mercato toujours animé à Madrid, où plusieurs dossiers restent ouverts.

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