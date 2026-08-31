Les infos du jour : Cherni et Pierret en approche ? Nakamura priorité lyonnaise ?

Nantes accélère son mercato avec de nouvelles cibles et plusieurs départs

Après les arrivées de Joujou et Hachem, le FC Nantes souhaite encore renforcer son effectif avant la fin du mercato, notamment avec Amin Cherni et Balthazar Pierret. Le club travaille aussi sur l’arrivée d’un attaquant et pourrait enregistrer plusieurs départs dans les prochains jours.

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Le FC Nantes prête Hugo Lamy, ex-PSG, à La Roche-sur-Yon

Hugo Lamy, formé au PSG et arrivé à Nantes en 2025, va être prêté au Vendée FC La Roche en Ligue 3. Le défenseur de 22 ans, barré par la concurrence, n’a disputé qu’un match cette saison avec les Canaris. Ce prêt doit lui offrir davantage de temps de jeu.

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L’OL songe à Keito Nakamura pour anticiper un départ de Fofana

L’Olympique Lyonnais s’intéresse à Keito Nakamura, ailier du Stade de Reims, pour préparer un éventuel départ de Malick Fofana. Le Japonais, performant en Ligue 2 et Ligue 1, a aussi été ciblé par l’OM et Rennes. Pour l’instant, Lyon n’a formulé aucune offre.

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Al-Ittihad s’invite dans la course à Igor Paixão, Sunderland toujours là

L’avenir d’Igor Paixão à l’OM s’agite : Al-Ittihad s’intéresse désormais à l’ailier brésilien, déjà courtisé par Sunderland. Le club saoudien pourrait passer à l’action si le dossier Ritsu Doan échoue. Aucun accord n’a encore été trouvé pour le joueur.

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L’ASSE menacée sur la piste Begraoui, Rennes pourrait tout bouleverser

L’ASSE surveille Yanis Begraoui, mais l’arrivée de Boulaye Dia à Rennes pourrait relancer la Lazio sur l’attaquant marocain. Le dossier reste conditionné à plusieurs mouvements, compliquant la tâche des Verts, qui espéraient attirer l’ancien protégé de Ian Cathro.

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Will Still veut relancer Zaroury à Auxerre après son passage à Lens

L’AJ Auxerre s’intéresse à Anass Zaroury, ex-Lens, aujourd’hui au Panathinaïkos. Le club bourguignon, où Will Still officie, envisage un prêt pour l’ailier marocain. Zaroury avait déjà évolué sous les ordres de Still lors de la saison 2024-2025 à Lens.

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Rayan Fofana quitte Lens pour Le Havre, d’autres départs envisagés

Le RC Lens prête Rayan Fofana au Havre pour une saison, sans option d’achat. Le club réfléchit aussi à prêter le défenseur Nidal Celik, alors que la concurrence s’intensifie en défense centrale avec l’arrivée de Todibo et la présence de nombreux joueurs.

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Haise recadre Aït Boudlal malgré la victoire du Stade Rennais

Après la victoire contre Le Mans, Franck Haise a publiquement mis en garde le défenseur Abdelhamid Aït Boudlal, coupable d’erreurs défensives. Malgré les trois points, l’entraîneur rennais attend des progrès rapides de son joueur, sous peine de changement dans la hiérarchie.

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