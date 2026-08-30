RC Lens : Will Still veut récupérer un ancien flop lensois à Auxerre

Anass Zaroury pourrait rapidement retrouver Will Still en Ligue 1, plus d’un an après leur collaboration au RC Lens.

Un an après leur séparation au RC Lens, Will Still et Anass Zaroury pourraient de nouveau travailler ensemble. Selon les informations d’ATHLETIQ, l’AJ Auxerre a manifesté un intérêt appuyé pour l’international marocain et étudie sérieusement la possibilité de le recruter.

Zaroury vers Auxerre ?

Aujourd’hui sous contrat avec le Panathinaïkos, Anass Zaroury serait donc susceptible de retrouver la Ligue 1. Le scénario d’un prêt serait actuellement privilégié en cas de départ du club grec.

Une opération qui aurait une saveur particulière puisque l’ailier marocain connaît déjà Will Still. Le technicien belge l’avait dirigé au RC Lens lors de la saison 2024-2025, avec 28 apparitions en Ligue 1 pour 2 buts et 2 passes décisives.

Une deuxième chance avec Will Still

Arrivé à Lens en provenance de Burnley à l’été 2024, Zaroury n’avait toutefois pas totalement répondu aux attentes placées en lui. Son aventure artésienne s’était terminée par un prêt au Panathinaïkos à l’été 2025, avant que le club grec ne lève son option d’achat en mai 2026. Zaroury s’y est engagé jusqu’en 2029.

Un retour en France ne serait donc pas synonyme de retour à Lens, mais pourrait permettre au Marocain de relancer son aventure en Ligue 1 sous les ordres de Will Still.

Reste désormais à savoir si l’intérêt d’Auxerre se concrétisera par une offre et surtout si le Panathinaïkos acceptera de laisser partir, même temporairement, un joueur désormais lié au club jusqu’en 2029.