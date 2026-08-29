RC Lens Mercato : Leca a bouclé un très gros coup, bonne nouvelle pour Bitshiabu

Le RC Lens a bouclé une opération importante avec l’arrivée de l’ailier Junior Kadile, alors que le prêt d’El Chadaille Bitshiabu semble menacé, mais toujours possible.

Le RC Lens a fait la différence dans le dossier Junior Kadile. Alors que Hull City, promu en Premier League, avait pris une longueur d’avance, le Racing a accéléré ces dernières heures et trouvé un accord avec le Servette FC.

L’ailier franco-congolais de 23 ans sort d’une demi-saison exceptionnelle en Suisse. En seulement 13 rencontres, Kadile a inscrit 6 buts et délivré 10 passes décisives, un rendement qui a rapidement attiré plusieurs clubs européens.

Formé au Stade Rennais, mais jamais apparu en Ligue 1, le joueur devrait donc découvrir l’élite française sous le maillot lensois. Selon les informations de L’Équipe, l’opération prendra la forme d’un prêt d’un million d’euros avec une option d’achat obligatoire de 6 millions d’euros. Kadile doit s’engager pour cinq ans avec le Racing.

Son profil de dribbleur et sa capacité à faire des différences sur les côtés rappellent forcément, par certains aspects, celui d’Allan Saint-Maximin, récemment parti de Lens. Une arrivée qui pourrait apporter davantage de percussion à l’attaque artésienne.

Bitshiabu, une arrivée menacée, mais toujours possible !

Dans le secteur défensif, Lens travaille également depuis plusieurs jours sur la venue d’El Chadaille Bitshiabu. Le défenseur central de 21 ans, recruté par Leipzig au PSG en 2023 pour environ 15 millions d’euros, est sous contrat avec le club allemand jusqu’en 2029.

Les discussions étaient très avancées et un prêt semblait proche d’être conclu. Selon les informations de Sky relayées en Allemagne, aucune option d’achat ne devait être incluse, tandis que Lens devait prendre en charge une partie du salaire du joueur.

Mais le dossier a connu un coup de frein ce samedi. Bitshiabu n’est pas présent dans le groupe de Leipzig et les négociations, pourtant très avancées, semblent désormais bloquées sur la dernière ligne droite, surtout concernant la prise en charge du salaire. Le transfert vers Lens reste toutefois vivant selon le journaliste Philipp Hinze.

Le Racing pourrait donc réaliser deux opérations très différentes : un investissement offensif avec Kadile et un pari sur le potentiel de Bitshiabu, avec l’objectif de renforcer un effectif appelé à disputer la Ligue des champions cette saison.