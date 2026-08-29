Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Le match nul poussif du PSG à Lille vendredi a poussé les dirigeants parisiens à activer deux pistes avant la clôture du mercato estival.

Le PSG n’a pas dit son dernier mot sur le marché des transferts. Après son match nul spectaculaire face au LOSC vendredi soir (2-2), le club de la capitale aurait décidé d’accélérer dans les derniers jours du mercato estival.

Le PSG amasse un pactole de plus de 360 millions d’euros

Selon PSG Inside Actus, deux profils sont désormais recherchés en priorité : un joueur à vocation défensive et un attaquant. Deux renforts pour compenser les départs de Bradley Barcola et Ibrahim Mbaye, mais également pour renforcer un effectif qui vient de montrer certaines limites à Lille. Le PSG dispose d’une situation financière particulièrement confortable cet été.

Le club parisien devrait récupérer un peu plus de 360 millions d’euros grâce à différentes opérations réalisées durant le mercato. Une rentrée d’argent record qui offre forcément davantage de possibilités à Luis Campos et à la direction parisienne. Paris peut donc encore investir avant la fermeture du marché mais le temps presse.

Marc Pubill et Javi Rodriguez sondés

La priorité défensive apparaît comme le dossier le plus compliqué à finaliser. Le PSG aurait déjà essuyé plusieurs refus ces dernières semaines. La raison est simple : à seulement quelques jours de la fermeture du mercato, les clubs vendeurs savent qu’ils auront énormément de difficultés à trouver un remplaçant de qualité. Certains dirigeants préfèrent donc conserver leurs joueurs plutôt que de prendre le risque d’affaiblir leur effectif à la dernière minute. Paris doit ainsi multiplier les discussions et explorer différentes solutions.

Le PSG aurait notamment activé plusieurs pistes en Espagne. Marc Pubill faisait partie des joueurs ciblés ces dernières heures. Mais l’Atlético de Madrid aurait pour l’instant fermé la porte à son départ. Autre nom étudié : Javi Rodriguez. Le défenseur central du Celta Vigo, âgé de 23 ans, plaît également aux dirigeants parisiens. Le PSG aurait pris des renseignements sur sa situation, même si aucune information ne permet pour l’instant d’affirmer qu’une offre officielle a été transmise au club galicien. Paris continue donc de travailler en coulisses.

Le PSG veut tenter un dernier gros coup

L’autre chantier concerne le secteur offensif. Avec le départ bouclé de Bradley Barcola vers Liverpool et la situation d’Ibrahim Mbaye, le PSG doit réfléchir à une solution supplémentaire pour compléter son secteur offensif. Le club parisien chercherait donc un attaquant capable d’apporter rapidement une nouvelle solution à Luis Enrique. L’objectif serait de ne pas se retrouver trop juste en quantité après les différents mouvements enregistrés cet été.

Malgré les difficultés rencontrées sur certaines pistes, le PSG ne compte pas abandonner. Avec une manne financière de plus de 360 millions d’euros, le club dispose des moyens nécessaires pour tenter de réaliser deux dernières opérations. Le principal obstacle est désormais le calendrier. Une chose est certaine : le PSG va continuer à travailler jusqu’au bout. Et avec les moyens financiers dont dispose le club, une dernière surprise n’est clairement pas à exclure.