Rattrapé par le PSG dans le temps additionnel vendredi en ouverture de la 2e journée de Ligue 1 (2-2), le LOSC crie au scandale.

Le scénario est particulièrement cruel pour le LOSC face au PSG (2-2). Alors qu’ils menaient encore 2-0 à la 90e minute face au PSG, les Dogues ont finalement vu leur avantage fondre dans le temps additionnel. Vitinha a d’abord réduit l’écart à la 90e+1 minute avant que Marquinhos n’arrache l’égalisation à la 90e+5. Une fin de match qui a provoqué une énorme frustration dans les rangs lillois.

Létang pousse un énorme coup de gueule

Après la rencontre, la tension était particulièrement palpable dans les couloirs du Stade Pierre-Mauroy. Olivier Létang, le président du LOSC, n’aurait pas caché sa colère face à la durée du temps additionnel accordé par M. Wattellier. Le dirigeant nordiste aurait ainsi lâché : « sans déconner, c’est un scandale ». Une réaction à chaud qui illustre la frustration du LOSC après avoir laissé échapper une victoire qui lui tendait les bras. Le capitaine lillois Benjamin André n’a lui non plus pas mâché ses mots après la rencontre. Interrogé par Ligue 1+, le milieu de terrain a notamment pointé du doigt les secondes supplémentaires accordées par l’arbitre dans le temps additionnel.

« Ça parle de points mais c’est ça qu’ils ne comprennent pas, encore une fois. Ils viennent nous faire leur blabla avant la saison, on discute et encore une fois, je peux comprendre qu’ils veuillent rajouter 30 secondes, 40 secondes, mais finalement on voit que les 15 secondes de trop à la fin, c’est ce qui fait basculer le match », a-t-il pesté. Benjamin André a toutefois reconnu que le LOSC aurait également pu mieux gérer certaines séquences du match. Mais pour le capitaine lillois, la dernière minute reste difficile à accepter.

Une ambiance électrique dans les couloirs de Pierre-Mauroy

Nabil Bentaleb a également affiché son incompréhension concernant la décision de M. Wattellier. L’international algérien a expliqué que l’arbitre avait justifié la prolongation du temps additionnel par une minute supplémentaire perdue lors de l’action du but parisien. « Il a dit que sur leur but on a perdu une minute… Après, on ne va pas entrer dans les détails, on connaît les conséquences », a expliqué le milieu lillois. Des déclarations qui montrent que la colère ne s’est pas limitée au président du LOSC.

Et selon RMC Sport, la tension aurait même franchi un nouveau cap après le coup de sifflet final. Les insultes auraient fusé dans les couloirs du stade, alors que plusieurs acteurs lillois étaient particulièrement remontés contre l’arbitrage. Benjamin André aurait notamment été très furieux et aurait même reçu un carton rouge dans ce contexte tendu. Une fin de soirée particulièrement électrique pour le LOSC, qui peut forcément nourrir d’immenses regrets après avoir tenu le PSG en échec pendant quasiment toute la rencontre.