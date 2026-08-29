Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

L’ASSE a réussi un joli coup en faisant signer un renfort espagnol avant même le début du marché des transferts estival.

Le mercato ne se joue pas uniquement sur les pelouses ou dans les bureaux où sont négociés les transferts. À l’ASSE, le club continue également de renforcer son organisation en coulisses. Et une arrivée passée relativement inaperçue vient justement d’être révélée.

Manuel Junco a rejoint l’ASSE

Selon les informations de Transfermarkt, Manuel Junco a rejoint l’ASSE en avril dernier. Le recruteur espagnol vient ainsi intégrer la cellule de recrutement du club stéphanois. Une arrivée qui n’avait jusqu’ici pas particulièrement fait de bruit, mais qui témoigne de la volonté de l’ASSE de continuer à structurer son département sportif. Junco dispose d’une expérience importante dans le recrutement et la détection de joueurs. Son arrivée permet donc aux Verts de bénéficier d’un regard supplémentaire sur le marché espagnol et plus largement sur les talents susceptibles d’intéresser le club.

Manuel Junco rejoint une cellule de recrutement qui s’est progressivement renforcée ces dernières années. Loïc Perrin occupe notamment un rôle important dans la stratégie sportive du club et participe à l’identification des profils susceptibles de rejoindre Saint-Étienne. L’arrivée de Junco constitue donc une nouvelle pièce dans cette organisation. Pour l’ASSE, l’objectif est clair : multiplier les sources d’information et disposer d’un réseau suffisamment large pour dénicher les bonnes opportunités. Un travail particulièrement important pour un club qui souhaite construire un effectif compétitif tout en conservant une certaine maîtrise de ses dépenses.

Un renfort qui peut compter sur le marché espagnol

La présence d’un recruteur espagnol pourrait également permettre aux Verts de mieux explorer un marché particulièrement riche. L’Espagne regorge de jeunes joueurs et de profils susceptibles de correspondre au projet stéphanois. Junco pourra donc apporter sa connaissance du championnat espagnol, mais aussi de ses centres de formation et des joueurs évoluant dans les divisions inférieures. Ce travail de fond pourrait permettre à l’ASSE d’anticiper certaines opérations plusieurs mois avant qu’elles ne deviennent publiques. Une stratégie qui colle parfaitement aux exigences du marché actuel.

Ce qui interpelle surtout dans cette arrivée, c’est sa discrétion. Manuel Junco aurait rejoint l’ASSE dès avril dernier, soit bien avant l’ouverture du mercato estival. Le club stéphanois avait donc déjà commencé à renforcer sa cellule de recrutement alors que les regards étaient encore largement tournés vers la fin de saison. Cette arrivée montre aussi que le travail de préparation d’un mercato ne se limite pas à quelques semaines en été. Les recruteurs travaillent en amont afin d’identifier les profils, suivre leur évolution et préparer d’éventuelles offensives. Après avoir renforcé son effectif ces derniers mois, l’ASSE poursuit donc également sa transformation en interne.