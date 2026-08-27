ASSE Mercato : les Verts officialisent un nouveau départ !

Après douze années passées à Saint-Étienne, Mickaël Nadé quitte officiellement les Verts et rejoint le United Football Club aux Émirats arabes unis.

L’ASSE vient d’annoncer ce jeudi le départ de Mickaël Nadé, après avoir trouvé un accord avec le United Football Club, pensionnaire du championnat des Émirats arabes unis. Formé dans le Forez depuis 2014, le défenseur central tourne ainsi une page importante de sa carrière après avoir disputé 144 rencontres sous le maillot stéphanois.

Arrivé au centre de formation à l’adolescence, Nadé avait découvert le monde professionnel en mai 2017 à Nancy, sous les ordres de Christophe Galtier. Selon plusieurs sources, l’opération pourrait rapporter environ 1,5 million d’euros hors bonus à l’ASSE. Pour rappel, Nadé ne vas pas s’éterniser aux Émirats étant donné qu’il sera prêté au Rodina Moscou.