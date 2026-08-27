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FRANCE

ASSE : Breum forfait contre Dijon ? Le verdict est quasiment déjà tombé !

Par Fabien Chorlet - 27 Août 2026, 14:40
Jakob Breum lors de la sortie contre Grenoble

Toujours incertain pour Dijon, Jakob Breum a donné des premiers signes rassurants concernant l’évolution de sa blessure aux ischio-jambiers.

Lors de la large victoire de l’AS Saint-Étienne face à Grenoble samedi dernier (4-0), Jakob Breum est sorti sur blessure, touché aux ischio-jambiers. De quoi inquiéter les supporters stéphanois, alors que le Danois réalisait des débuts flamboyants sous le maillot de l’ASSE.

Breum a repris, mais reste très incertain pour Dijon

L’inquiétude avait d’ailleurs grandi ces derniers jours puisque Jakob Breum n’avait plus participé aux entraînements collectifs des Verts depuis le début de la semaine. Mais les dernières nouvelles sont plutôt rassurantes concernant le nouveau numéro 10 stéphanois. Sa blessure ne serait finalement pas trop grave puisqu’il aurait fait son retour ce jeudi sur les pelouses de L’Étrat, annonce Envertetcontretous. Il aurait effectué un travail individualisé, avec notamment de la course légère. Il pourrait donc ne s’agir que d’une simple gêne ou d’une contracture, même si aucun diagnostic précis n’a pour l’heure été communiqué par l’ASSE.

D’après nos confrères, l’ancien joueur de Go Ahead Eagles resterait malgré tout très incertain pour le déplacement de lundi prochain (20h45) sur la pelouse de Dijon, comptant pour la quatrième journée de Ligue 2. Le staff stéphanois ne voudrait prendre aucun risque avec son milieu offensif danois et pourrait donc choisir de le préserver.

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