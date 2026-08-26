ASSE Mercato : Ekwah va rebondir en Ligue 1, départ imminent !

Le feuilleton Pierre Ekwah touche à sa fin à l’ASSE. Indésirable dans le Forez, le milieu de terrain de 24 ans est sur le point de rejoindre l’AJ Auxerre. Un accord a été trouvé pour un prêt avec option d’achat et le joueur passe sa visite médicale en Bourgogne.

C’était l’un des gros dossiers que l’ASSE espérait régler avant la fermeture du marché des transferts. Sauf retournement de situation, Pierre Ekwah ne sera bientôt plus Stéphanois. Selon les informations du journaliste de Onze Mondial Marc Mechenoua, le milieu de terrain est en passe de s’engager avec Auxerre.

« Pierre Ekwah va quitter l’AS Saint-Etienne pour rejoindre Auxerre. Le milieu de terrain passe actuellement sa visite médicale en Bourgogne. Les deux clubs se sont entendus sur un prêt avec option d’achat », affirme le journaliste.

Une issue qui devrait satisfaire toutes les parties, à commencer par l’ASSE. Depuis le début de la préparation, l’ancien joueur de Sunderland s’entraînait avec le groupe professionnel mais sans jouer. Son départ était donc devenu une priorité dans cette dernière ligne droite du mercato.

Ekwah et l’ASSE, le divorce était consommé

La situation d’Ekwah était devenue particulièrement épineuse. Recruté définitivement par l’ASSE après l’activation de son option d’achat, estimée à environ 6 M€, le milieu de terrain avait passé la deuxième partie de la saison dernière en prêt à Watford.

Le divorce avec le public stéphanois et notamment les Ultras était consommé. Cet été, plusieurs banderoles avaient été déployées à son encontre par les supporters des Verts. Son avenir dans le Forez semblait donc bouché, d’autant que la concurrence s’est considérablement renforcée au milieu avec les arrivées d’Áron Csongvai et de Tamar Svetlin, alors que Maxime Bernauer a également été utilisé avec succès dans l’entrejeu, sans oublier Mahmoud Jaber.

Pour Kilmer Sports, l’objectif était désormais de trouver une porte de sortie à un joueur sous contrat et qui ne semblait plus avoir d’avenir à Saint-Étienne. Ce devrait donc être Auxerre.

Un rebond en Ligue 1 pour Ekwah

Ce départ permettrait surtout à Ekwah de retrouver la Ligue 1. Un rebond intéressant pour le milieu de 24 ans. Le choix d’un prêt avec option d’achat permet à Auxerre de limiter les risques tout en offrant à l’ASSE la possibilité de récupérer une indemnité à terme si le joueur convainc en Bourgogne.