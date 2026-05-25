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FRANCE

FC Nantes : énorme retournement de situation pour Pélissier, Der Zakarian attend un appel des Kita

Par Fabien Chorlet - 25 Mai 2026, 17:40
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Christophe Pélissier

Alors que Christophe Pélissier pourrait finalement rester l’entraîneur de l’AJ Auxerre, Michel Der Zakarian serait ouvert à un retour sur le banc du FC Nantes.

Samedi dernier, L’Yonne Républicaine, puis L’Équipe annonçaient que l’AJ Auxerre avait pris la décision de limoger Christophe Pélissier de son poste d’entraîneur. Mais un incroyable retournement de situation pourrait finalement avoir lieu concernant l’avenir du technicien français de 60 ans.

Et si Pélissier restait sur le banc auxerrois ?

Selon les informations de Morning-Foot, le propriétaire ddu club bourguignon, James Zhou, tenterait désormais de faire machine arrière dans ce dossier. Christophe Pélissier pourrait donc finalement rester sur le banc de l’AJA la saison prochaine.

Alors que Christophe Pélissier est également cité du côté du FC Nantes pour remplacer Vahid Halilhodzic, il n’y aurait pas un optimisme débordant des deux côtés concernant une possible arrivée du Haut-Garonnais sur le banc nantais, annonce de son côté Emmanuel Merceron.

Der Zakarian veut revenir sur le banc des Canaris

L’insider du FC Nantes affirme, par ailleurs, que Michel Der Zakarian, dont un retour sur le banc nantais est également évoqué, serait motivé à l’idée de revenir. Mais à l’heure actuelle, aucun contact n’aurait encore été établi entre les dirigeants du FCN et l’ancien entraîneur de Montpellier.

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