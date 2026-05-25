PSG, Barça Mercato : un nouveau prix fixé pour Julian Alvarez !

Courtisé par le PSG et le Barça, Julian Alvarez aurait désormais un nouveau prix fixé par les dirigeants de l’Atlético Madrid.

Alors que le prochain mercato estival approche à grands pas, Julian Alvarez devrait faire partie des dossiers les plus brûlants de l’été. Auteur de prestations remarquées sous les couleurs de l’Atlético Madrid, l’attaquant argentin susciterait un énorme intérêt sur le marché des transferts.

Depuis plusieurs semaines, le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone seraient notamment très attentifs à la situation de l’ancien joueur de Manchester City. Les deux cadors européens apprécieraient énormément le profil du champion du monde argentin, capable d’évoluer aussi bien en pointe que dans un rôle plus libre sur le front de l’attaque.

L’Atlético attend désormais 150 M€ pour Alvarez

Mais convaincre les Colchoneros s’annonce particulièrement compliqué. Selon les dernières informations du média espagnol Marca, les dirigeants madrilènes réclameraient désormais pas moins de 150 millions d’euros pour envisager un départ de Julian Alvarez lors du prochain mercato estival. Une somme XXL qui pourrait refroidir bon nombre de prétendants dans ce dossier.