ASSE : terrible casse-tête pour Montanier avant Nice !

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Philippe Montanier a tenu sa conférence de presse à la veille du barrage aller de Ligue 1 entre l’ASSE et l’OGC Nice (20h45). Et le coach des Verts n’a pas caché qu’il avait des soucis d’effectif…

À quelques heures du barrage aller entre l’AS Saint-Étienne et l’OGC Nice, l’inquiétude grandit autour des Verts. Présent en conférence de presse ce jeudi, Philippe Montanier n’a pas caché ses préoccupations concernant l’état de son effectif avant ce rendez-vous capital pour l’avenir du club stéphanois.

Entre blessures, joueurs incertains et casse-tête liés à la période FIFA, Philippe Montanier doit composer avec de nombreux problèmes à la veille d’un des matchs les plus importants de la saison.

Florian Tardieu de retour

Dans ce contexte tendu, une bonne nouvelle est tout de même venue éclaircir la journée des supporters stéphanois : le retour de Florian Tardieu dans le groupe.

Philippe Montanier s’est montré satisfait de récupérer son milieu de terrain avant d’affronter Nice :

« Florian Tardieu est de retour et c’est une bonne nouvelle, même si l’on sait qu’il ne pourra pas jouer un match entier. »

Même diminué physiquement, Tardieu représente une solution précieuse pour un entrejeu stéphanois qui aura besoin d’expérience et de maîtrise dans cette double confrontation sous haute tension.

Mais derrière cette éclaircie, les inquiétudes restent nombreuses du côté du Forez.

Ben Old incertain, N’Guessan forfait

Le dossier le plus préoccupant concerne actuellement Ben Old. Le joueur souffre des ischios-jambiers et demeure très incertain pour ce barrage aller face à Nice.

Montanier a confirmé que le staff médical attendait encore avant de trancher définitivement :

« Ben Old est touché aux ischios et est incertain. On décidera demain après un ultime réveil musculaire. »

Une situation frustrante pour l’entraîneur stéphanois, qui ne peut toujours pas préparer son équipe avec certitude à quelques heures du coup d’envoi.

Et les mauvaises nouvelles ne s’arrêtent pas là. Philippe Montanier a également officialisé le forfait de Djylian N’Guessan. Le jeune attaquant, lui aussi touché musculairement, manquera cette première manche face aux Aiglons.

Boakye et Annan incertains aussi

Comme si les blessures ne suffisaient pas, l’ASSE doit également gérer un autre problème majeur : la disponibilité des Ghanéens Boakye et Annan en pleine fenêtre FIFA.

Le coach stéphanois a reconnu que plusieurs discussions étaient toujours en cours afin de récupérer certains joueurs pour cette double confrontation décisive :

« Concernant les autres internationaux, des discussions sont en cours pour qu’on puisse compter sur eux pour ces deux matchs importants calés sur une date FIFA. »

Visiblement agacé par cette situation, Montanier a ensuite reconnu son impuissance face à ce contexte très particulier :

« On est dans l’attente, mais on s’adapte. On va voir mais c’est sûr que ce n’est pas l’idéal d’être dans le flou à la veille du match. »

Une déclaration qui illustre parfaitement le climat d’incertitude qui entoure actuellement les Verts avant ce barrage aller capital pour l’avenir de l’ASSE.