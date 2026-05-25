La présence des internationaux reste un problème majeur à régler entre l’ASSE mais surtout du côté de l’OGC Nice avant les barrages.

Le compte à rebours est lancé. À quelques heures du barrage explosif entre l’ASSE et l’OGC Nice, le club azuréen se retrouve plongé dans une situation complètement folle autour de ses internationaux. Une inquiétude grandissante qui pourrait clairement redistribuer les cartes avant cette double confrontation capitale pour l’avenir des deux équipes.

Car pendant que l’ASSE prépare ce rendez-vous avec une certaine sérénité, du côté niçois, Claude Puel doit gérer une véritable course contre la montre. Plusieurs joueurs du Gym sont en effet attendus par leurs sélections nationales dans le cadre de la Coupe du monde 2026, et certaines fédérations refusent catégoriquement de faire des cadeaux aux Niçois malgré l’importance de ces barrages.

Boudaoui absent un match sur deux !

Quelques bonnes nouvelles sont tout de même tombées pour le club azuréen. L’Ivoirien Elye Wahi ainsi que les Sénégalais Yehvann Diouf et Alexandre Mendy ont obtenu l’autorisation de rester jusqu’au match retour. Un énorme soulagement pour Nice, qui craignait de perdre plusieurs éléments offensifs majeurs avant même le début des barrages. Mais les problèmes restent immenses. Selon L’Équipe, le dossier le plus brûlant concerne Hicham Boudaoui. À l’heure actuelle, le milieu algérien ne serait autorisé à disputer que le match aller dans le Forez avant de rejoindre immédiatement sa sélection. Un scénario catastrophe pour Claude Puel, tant Boudaoui est devenu indispensable dans l’équilibre du Gym cette saison. Et la situation est encore plus tendue pour Ali Abdi. Le latéral gauche tunisien pourrait tout simplement manquer les deux rencontres face à l’ASSE.

Abdi retenu par la Tunisie ?

Malgré sa volonté affichée de rester avec Nice, le sélectionneur tunisien Sabri Lamouchi ainsi que les dirigeants de la fédération tunisienne resteraient inflexibles. Dans les coulisses, Nice tente encore de sauver les meubles. Les dirigeants espèrent notamment convaincre le Ghana de laisser Kojo Peprah Oppong participer aux deux matches. Même combat pour Salis Abdul Samed, pourtant mis de côté récemment après des désaccords tactiques avec Claude Puel avant la finale de Coupe de France. Une situation totalement explosive qui pourrait offrir un avantage énorme à l’ASSE avant ce barrage déjà brûlant. Dans le Forez, cette pluie d’incertitudes du côté niçois commence forcément à être perçue comme une excellente nouvelle.