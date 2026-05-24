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FRANCE

ASSE : pluie de bonnes nouvelles pour Montanier avant les barrages contre l’OGC Nice

Par Bastien Aubert - 24 Mai 2026, 14:00
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Philippe Montanier (ASSE)

Philippe Montanier a appris plusieurs bonnes nouvelles avant les barrages de Ligue 1 entre l’ASSE et l’OGC Nice. 

L’ASSE prépare l’un des rendez-vous les plus importants de sa saison face à l’OGC Nice, et les nouvelles tombées ces dernières heures pourraient bien peser lourd dans la balance.

Un Chaudron sans supporters niçois

Selon Activ Radio, le ministère de l’Intérieur aurait décidé d’interdire le déplacement des supporters niçois pour le barrage aller à Geoffroy-Guichard. Une décision motivée par la rivalité entre les deux clubs et certains incidents récents impliquant des ultras de l’OGC Nice. Un contexte qui garantit donc un stade entièrement acquis à la cause stéphanoise, sans parcage adverse. Un avantage psychologique non négligeable dans une rencontre haute tension.

Dans ce climat, Philippe Montanier peut préparer son groupe avec un soutien populaire total, un élément souvent déterminant dans les matchs couperets. Le staff de l’ASSE sait que ce genre de détail peut faire basculer une double confrontation aussi serrée.

Puel perd toutes ses finales !

Autre élément qui circule beaucoup autour de cette affiche : une statistique concernant Claude Puel, ancien coach de plusieurs clubs de Ligue 1. Selon star de foot, le technicien a perdu toutes ses finales (5) disputées au XXIe siècle, la dernière en date vendredi contre le RC Lens. 

Même si ce type de statistique reste symbolique, elle alimente le climat autour d’un barrage déjà considéré par beaucoup comme une véritable finale. L’ASSE, elle, pourra compter sur un environnement particulièrement favorable pour tenter de prendre un avantage décisif dès le match aller.

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