OM : pluie de bonnes nouvelles pour Bruno Genesio

La préparation de l’OM prend une tournure plus positive. Alors que Bruno Genesio attend de voir son groupe monter en puissance, plusieurs retours importants sont programmés à partir de la semaine prochaine. Une bonne nouvelle sportive pour le coach marseillais, même si certains dossiers restent ouverts en coulisses.

Trois retours attendus dans le groupe marseillais

Selon les informations de L’Équipe, l’Olympique de Marseille devrait enregistrer plusieurs retours à partir de la semaine prochaine. Pierre-Emile Højbjerg, Nayef Aguerd et Tochukwu Nnadi sont attendus pour reprendre progressivement avec l’effectif olympien.

De quoi offrir davantage de solutions à Bruno Genesio, qui pourra travailler avec un groupe plus étoffé avant la suite de la préparation. Après une période marquée par plusieurs absences, ces retours vont permettre à l’OM de gagner en densité à l’entraînement et d’avancer plus sereinement vers les prochaines échéances.

Højbjerg et Aguerd, retours importants… mais avenir incertain

Le retour de Pierre-Emile Højbjerg est forcément une bonne nouvelle sur le papier. Le milieu danois possède un profil précieux par son expérience, son volume de jeu et sa capacité à structurer l’entrejeu marseillais. Pour Bruno Genesio, le récupérer permettrait de renforcer immédiatement la concurrence au milieu.

Même constat pour Nayef Aguerd. Le défenseur marocain peut apporter de la solidité, de l’impact et de l’expérience à une arrière-garde olympienne qui aura besoin de certitudes pour bien lancer sa saison.

Mais ces deux retours ne ferment pas totalement la porte à un départ. Højbjerg comme Aguerd pourraient encore être vendus lors de ce mercato estival si l’OM reçoit des offres jugées satisfaisantes. Leur reprise avec le groupe est donc positive pour Bruno Genesio, mais elle ne garantit pas forcément leur présence dans l’effectif jusqu’à la fin du marché des transferts.

Nnadi veut se montrer

Tochukwu Nnadi, lui, représente une solution supplémentaire intéressante pour le staff olympien. Le jeune milieu nigérian va reprendre progressivement avec le groupe et tentera de marquer des points dans la rotation.

Dans un effectif encore en construction, son retour peut permettre à Bruno Genesio d’élargir ses choix, notamment lors des séances d’entraînement et des matchs de préparation. Pour Nnadi, cette reprise est aussi l’occasion de montrer qu’il peut exister dans le projet marseillais.

Genesio récupère du monde, l’OM garde un œil sur le mercato

Pour Bruno Genesio, cette vague de retours arrive au bon moment. L’entraîneur de l’OM va pouvoir compter sur davantage de solutions et poursuivre la montée en puissance de son groupe.

Mais en parallèle, le mercato reste un élément central de l’été marseillais. Si Højbjerg et Aguerd reprennent bien avec l’effectif, leur avenir demeure à surveiller de près. L’OM pourrait encore bouger dans les prochaines semaines, dans le sens des arrivées comme des départs.

Une chose est sûre : Genesio récupère du monde, mais son groupe n’est peut-être pas encore définitif.