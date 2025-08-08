OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Supporters marseillais, c’est l’heure de votre traditionnelle vidéo de la semaine.

Nouveau talkshow sur l’Olympique de Marseille ! Cette semaine, Bastien Aubert, notre correspondant à Marseille, et Fabien Chorlet ont fait le point sur l’équipe type dont dispose pour le moment Roberto De Zerbi après l’arrivée des six premières recrues estivales (Angel Gomes, CJ Egan-Riley, Facundo Medina, Pierre-Emerick Aubameyang, Igor Paixao, Timothy Weah).

Dans cette vidéo, nos journalistes ont aussi évoqué le dossier Joel Ordonez (Cercle Bruges) et les pistes Edon Zhegrova (LOSC) et Amine Adli (Bayer Leverkusen) et se sont demandés si l’OM pouvait vraiment concurrencer le Paris Saint-Germain pour le titre de champion de France cette saison.