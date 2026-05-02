OM Mercato : deux signatures bouclées, dont un goleador qui a fait craquer Beye

Deux nouveaux jeunes ont signés un contrat stagiaire à l’OM, dont un attaquant qui enchaîne les buts et qui a tapé dans l’œil d’Habib Beye.

L’OM continue de miser sur sa formation. Alors que le jeune Saïd Remadnia a signé un contrat stagiaire, Antoine Valero et Milan Leccese ont eux aussi suivi le même chemin il y a quelques semaines, comme le rapporte La Minute OM, confirmant la volonté du club phocéen de sécuriser ses plus grands espoirs.

C’est une étape importante dans la progression de deux des talents les plus prometteurs du centre de formation marseillais. Arrivés au club très jeunes, Antoine Valero et Milan Leccese ont franchi un cap en signant un contrat stagiaire professionnel, une première reconnaissance officielle de leur potentiel.

Une génération qui monte en puissance

Les deux joueurs ne sont pas inconnus des suiveurs de la formation marseillaise. Nés en 2008, ils se distinguent déjà :

Valero , attaquant qui enchaîne les buts en U19 et en National 3. Il a d’ailleurs récemment été appelé à l’entraînement avec l’équipe première par Habib Beye, qui devrait voir d’un très bon œil la signature de ce contrat.

, attaquant qui enchaîne les buts en U19 et en National 3. Il a d’ailleurs récemment été appelé à l’entraînement avec l’équipe première par Habib Beye, qui devrait voir d’un très bon œil la signature de ce contrat. Leccese, milieu offensif, est considéré comme l’un des éléments techniques majeurs de sa génération.

Tous deux ont également brillé en sélection avec l’équipe de France U18, enchaînant les titularisations et les performances solides.

Des internationaux déjà confirmés chez les jeunes

Leur progression dépasse le cadre du club. Valero et Leccese font partie des joueurs régulièrement appelés chez les Bleuets, preuve de leur statut grandissant.

Lors des dernières échéances internationales, ils ont participé activement aux bons résultats de la sélection, confirmant que l’OM redevient un vivier important pour les équipes de France jeunes.

Un signal fort sur la stratégie de l’OM

Avec ces signatures, l’OM envoie un message clair : la formation est redevenue une priorité stratégique

Longtemps critiqué pour son manque de talents issus du centre, le club phocéen semble désormais inverser la tendance. L’émergence de profils comme Valero et Leccese illustre un travail de fond engagé depuis plusieurs années.

En sécurisant ces deux talents, l’OM continue de bâtir sur sa jeunesse et confirme une nouvelle dynamique tournée vers l’avenir. Deux noms à retenir, qui pourraient rapidement faire parler d’eux du côté du Vélodrome.