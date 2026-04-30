OM Mercato : deux transferts en préparation, une annonce a déjà été faite à Beye

Le mercato estival 2026 s’annonce déjà mouvementé du côté de l’OM. Entre la possible vente de Leonardo Balerdi et les déclarations fortes de Timothy Weah sur son avenir, le club phocéen prépare un été décisif pour son projet sportif.

Galatasaray prêt à miser 33 M€ sur Leonardo Balerdi

Le dossier Leonardo Balerdi prend de l’ampleur. Le défenseur central argentin, très décevant malgré son statut de cadre de l’OM ces dernières saisons, attire fortement l’attention de Galatasaray.

Selon Fanatik, le club turc serait prêt à passer à l’action avec une offre estimée à environ 33 millions d’euros pour s’attacher ses services.

Du côté de Marseille, la position est claire : un départ n’est pas exclu, mais uniquement en cas d’offre jugée satisfaisante par la direction. L’OM aurait justement fixé le prix de son joueur autour de cette même somme de 33 M€, en cohérence avec son statut et son expérience en Ligue 1.

En interne, le club phocéen reste partagé. Si Balerdi est un élément important de la défense, sa valeur marchande et les besoins financiers du club pourraient pousser à une vente cet été. D’autres clubs européens, notamment italiens, suivent également le dossier de près. Mais vu son rendement très décevant depuis plusieurs mois, on imagine mal le club ne pas ouvrir grand la porte.

L’annonce de Weah sur son avenir

Autre dossier important : celui de Timothy Weah. Arrivé dans le cadre d’un prêt avec obligation d’achat (14 millions d’euros + 3 de bonus) depuis la Juventus, l’international américain a confirmé qu’il se projetait pleinement à Marseille avec son transfert définitif qui se profile.

En conférence de presse, le joueur a affiché un message clair sur son avenir, et Habib Beye a certainement dû apprécier l’annonce :

« J’espère que je serai là… Je suis là pour la saison prochaine, bien sûr. »

Une déclaration qui confirme son engagement et sa volonté de s’inscrire dans la durée avec l’OM. Malgré une saison en dents de scie collectivement, Weah affirme se sentir pleinement intégré au projet marseillais et déterminé à y réussir.

Un été charnière pour le projet marseillais

Entre un possible départ à 33 M€ pour Balerdi et le transfert définitif de Weah, l’OM s’avance vers un mercato stratégique. Le club devra trouver le bon équilibre entre ventes importantes et renforcement de l’effectif.

Les prochaines semaines s’annoncent donc décisives pour définir le visage de l’OM version 2026-2027.