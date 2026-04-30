Les supporters de l’ASSE ont orienté Philippe Montanier sur deux choix forts en vue du périlleux déplacement à Rodez (samedi, 20h).

La pression monte autour de Philippe Montanier. À deux jours d’un déplacement déjà décisif à Rodez, les supporters de l’ASSE ont clairement exprimé leurs attentes… et le message est loin d’être neutre.

Dans un contexte tendu après les dernières contre-performances, un sondage réalisé par But! a mis en lumière les axes d’amélioration jugés prioritaires par les fans stéphanois. Et les résultats pointent deux chantiers majeurs.

Un système et un management dans le viseur

La question posée était simple : « Que doit changer Philippe Montanier avant Rodez ? » Les réponses sont très claires et traduisent une vraie remise en question du travail du coach :

Son système tactique : 35,5 %

Son management, jugé trop souple : 32,3 %

Son staff médical : 22,6 %

Rien, il est dans le vrai : 9,7 %

Autrement dit, près de 7 supporters sur 10 estiment qu’un changement doit intervenir soit dans l’approche tactique, soit dans la gestion du groupe.

Une pression grandissante sur Montanier

Ces résultats illustrent une défiance grandissante dans l’environnement de l’ASSE, à un moment où chaque détail compte dans la course à la montée. Le système de jeu est particulièrement pointé du doigt, jugé parfois trop lisible ou pas assez adapté aux forces actuelles de l’effectif.

Le management du groupe, lui aussi, fait débat, certains estimant que l’équipe manque de fermeté dans les moments clés. Le staff médical est également évoqué, signe que les blessures et la gestion physique interrogent en interne.

Un match à Rodez déjà sous haute tension

Ce sondage intervient à un moment charnière de la saison. L’ASSE n’a plus de marge après ses récents résultats et doit absolument réagir à Rodez pour rester dans la course à la montée.

Dans ce contexte, la pression autour du coach ne cesse de monter, même si en interne la direction reste pour l’instant concentrée sur la fin de saison. Mais une chose est sûre : les attentes des supporters sont désormais très claires.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2