À LA UNE DU 30 AVR 2026
[21:20]Stade Rennais : gros coup dur pour Lepaul, il reçoit le plus beau des réconforts
[21:04]FC Nantes : les Kita ont une alternative à Pantaloni, l’ombre de Kombouaré plane encore !
[20:40]ASSE : une annonce très étonnante tombe pour Larsonneur, les supporters explosent de rire
[20:20]RC Lens : un énorme scandale fait hurler les supporters lensois
[20:00]ASSE : Montanier épinglé, deux changements forts en vue à Rodez ?
[19:40]Stade Rennais : double coup dur pour Haise avant le choc face à l’OL
[19:20]FC Nantes : Pantaloni a déjà mis les choses au clair avec les Kita
[19:00]RC Lens : Sage assume son coup de sang à Brest… mais il s’est mis des joueurs à dos
[18:40]OM Mercato : deux transferts en préparation, une annonce a déjà été faite à Beye
[18:20]FC Nantes : Halilhodzic cash sur le maintien… les Kita, Castro et Kantari ont pris très cher !
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE : Montanier épinglé, deux changements forts en vue à Rodez ?

Par Bastien Aubert - 30 Avr 2026, 20:00
💬 Commenter
Philippe Montanier (ASSE)

Les supporters de l’ASSE ont orienté Philippe Montanier sur deux choix forts en vue du périlleux déplacement à Rodez (samedi, 20h).

La pression monte autour de Philippe Montanier. À deux jours d’un déplacement déjà décisif à Rodez, les supporters de l’ASSE ont clairement exprimé leurs attentes… et le message est loin d’être neutre.

Dans un contexte tendu après les dernières contre-performances, un sondage réalisé par But! a mis en lumière les axes d’amélioration jugés prioritaires par les fans stéphanois. Et les résultats pointent deux chantiers majeurs.

Un système et un management dans le viseur

La question posée était simple : « Que doit changer Philippe Montanier avant Rodez ? » Les réponses sont très claires et traduisent une vraie remise en question du travail du coach :

  • Son système tactique : 35,5 %
  • Son management, jugé trop souple : 32,3 %
  • Son staff médical : 22,6 %
  • Rien, il est dans le vrai : 9,7 %

Autrement dit, près de 7 supporters sur 10 estiment qu’un changement doit intervenir soit dans l’approche tactique, soit dans la gestion du groupe.

Une pression grandissante sur Montanier

Ces résultats illustrent une défiance grandissante dans l’environnement de l’ASSE, à un moment où chaque détail compte dans la course à la montée. Le système de jeu est particulièrement pointé du doigt, jugé parfois trop lisible ou pas assez adapté aux forces actuelles de l’effectif. 

Le management du groupe, lui aussi, fait débat, certains estimant que l’équipe manque de fermeté dans les moments clés. Le staff médical est également évoqué, signe que les blessures et la gestion physique interrogent en interne.

Un match à Rodez déjà sous haute tension

Ce sondage intervient à un moment charnière de la saison. L’ASSE n’a plus de marge après ses récents résultats et doit absolument réagir à Rodez pour rester dans la course à la montée.

Dans ce contexte, la pression autour du coach ne cesse de monter, même si en interne la direction reste pour l’instant concentrée sur la fin de saison. Mais une chose est sûre : les attentes des supporters sont désormais très claires.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2

ASSE

Actu foot ASSE : les infos les plus chaudes

Vidéos ASSE : toutes les infos foot