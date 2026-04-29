ASSE : Après la polémique face à Troyes, un arbitre de Ligue 1 désigné contre Rodez

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

L’AS Saint-Étienne n’a pas seulement perdu face à ES Troyes AC… elle est aussi sortie frustrée.

Battus lourdement à Stade Geoffroy-Guichard, les Verts pointent du doigt certaines décisions arbitrales qui ont fait monter la tension. Et à quelques jours d’un match décisif face à Rodez Aveyron Football, un nouveau nom fait déjà parler.

Un arbitrage qui passe mal dans le Chaudron

Si la supériorité de Troyes sur le terrain n’est pas contestée, plusieurs faits de jeu ont irrité le camp stéphanois.

L’arbitre Antoine Valnet est notamment pointé du doigt pour son manque de sévérité sur certaines actions.

L’entraîneur des Verts, Philippe Montanier, n’a pas caché sa frustration après la rencontre :

« Zuriko Davitashvili, c’est quand même incroyable qu’il se fasse démonter la cheville sans qu’il y ait coup-franc. Les arbitres doivent protéger les joueurs… »

Avant d’ajouter :

« Ce n’est pas de la faute de l’arbitre si on perd mais quand même… les joueurs de Troyes ont habilement cassé le rythme avec toute la mansuétude de l’arbitre. »

Une déclaration forte qui reflète le sentiment d’injustice côté stéphanois, notamment après un but refusé à Pedro, jugé discutable.

Changement total de profil pour Rodez

Mais l’ASSE doit vite tourner la page.

Car pour le déplacement crucial à Rodez, c’est un tout autre profil qui sera au sifflet : Jérôme Brisard.

Un arbitre bien connu des pelouses de Ligue 1, et habitué à gérer les grandes affiches.



La dernière fois qu’il a dirigé les Verts remonte au 1er mars 2025 en Ligue 1, lors de la défaite 1-3 face à l’OGC Nice. Ce sera la 15e fois que Jérôme Brisard affronte l’AS Saint-Étienne, avec un bilan légèrement favorable aux Verts : 6 victoires, 4 matchs nuls et 4 défaites.

Un retour en Ligue 2 qui intrigue

Fait marquant : Jérôme Brisard n’a plus arbitré en Ligue 2 depuis janvier 2025.

Son retour pour un match aussi important entre Rodez et Saint-Étienne interpelle. Une désignation qui montre l’enjeu de la rencontre… et la volonté d’éviter toute nouvelle polémique.

Un match sous haute tension

Entre une ASSE frustrée, une course à la montée sous pression et un adversaire en pleine forme, tous les ingrédients sont réunis pour un choc électrique.

Et cette fois, tous les regards seront tournés vers l’arbitrage.

Après les tensions face à Troyes, la moindre décision pourrait faire basculer une rencontre déjà capitale pour la suite de la saison des Verts.

Une chose est sûre : à Rodez, il n’y aura pas de place pour une nouvelle polémique.