Revue de presse Mondial 2026 : deux surprises sont tombées, la compo des Bleus a fuité !

Voici notre revue de presse spéciale Coupe du monde en date du dimanche 14 juin 2026. On retiendra notamment les surprises du Qatar contre la Suisse (1-1) et de l’Australie face à la Turquie (2-0).

Qatar – Suisse (1-1) : la Nati peut avoir d’énormes regrets

Au terme d’un match longtemps maîtrisé par la Suisse, le Qatar est parvenu à arracher le match nul (1-1) dans les dernières secondes. Les Suisses ont rapidement pris le contrôle de la rencontre et ont ouvert le score à la 17e minute grâce à Breel Embolo, qui a transformé un penalty obtenu après une faute sur Freuler. Malgré plusieurs occasions pour faire le break, la Nati a manqué d’efficacité et n’a jamais réussi à se mettre définitivement à l’abri. En seconde période, la Suisse a continué à dominer, mais la défense qatarie s’est montrée plus solide. Alors que les Helvètes semblaient se diriger vers la victoire, Boualem Khoukhi a égalisé de la tête à la 90e+5 minute sur un centre venu du côté droit. Un gros coup dur pour les Suisses, auteurs de 26 tirs contre 7.

Haïti – Écosse (0-1) : les Écossais s’imposent dans la douleur

Pour le troisième match de la journée dans ce Mondial 2026, l’Écosse s’est imposée sur la plus petite des marges face à Haïti (1-0), signant ainsi son premier succès en Coupe du monde depuis 1990. John McGinn a inscrit l’unique but de la rencontre peu avant la demi-heure de jeu (28e). Malgré plusieurs tentatives en seconde période, les Grenadiers n’ont jamais réussi à trouver la faille pour revenir au score. Les Écossais prennent ainsi la tête du groupe C après le match nul entre le Brésil et le Maroc (1-1).

Australie – Turquie (2-0) : les Australiens font sensation

Enfin, l’Australie a signé un énorme coup en battant la Turquie (2-0) grâce à des buts de Nestory Irankunda (27e) et Connor Metcalfe (75e). Les Socceroos ont donné une leçon de réalisme aux Turcs qui manquent totalement leur grand retour en Coupe du monde 24 ans après. Grâce à cette victoire, les Australiens rejoignent les États-Unis en tête du groupe D.

France – Sénégal : la compo probable des Bleus

De son côté, l’équipe de France fera son entrée en lice dans cette Coupe du monde mardi (21h) face au Sénégal. Selon les informations de beIN Sports, le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, devrait aligner le même onze de départ que celui qui s’était imposé face à l’Irlande du Nord (3-1) en match amical.

La compo probable des Bleus : Maignan – Koundé, Saliba, Upamecano, T. Hernandez – Tchouaméni, Rabiot – Olise, Dembélé, Doué – Mbappé.