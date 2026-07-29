ASSE : la compo de Cathro pour affronter Lausanne avec une recrue très attendue

L’ASSE poursuit sa préparation estivale avec un nouveau test face à Lausanne. Pour cette rencontre disputée à huis clos à Divonne-les-Bains, Ian Cathro a choisi d’aligner une équipe marquée par plusieurs recrues et le retour de Ben Old.

Pour son quatrième match amical de l’été, l’ASSE se mesure au FC Lausanne-Sport ce mercredi à 18 heures à Divonne-les-Bains. Une opposition particulière puisque la rencontre se déroule sans public.

Ian Cathro continue ses expérimentations tactiques et reconduit un système en 4-2-2-2, comme le rapporte EVECT. Dans les buts, le très attendu Mamour Ndiaye est titularisé pour la toute première fois. Devant lui, la défense est composée de Kévin Pedro, Julien Le Cardinal, Sohaib Naïr et Ben Old, de retour dans le onze après son absence.

Au milieu de terrain, Aron Csongvai et Maxime Bernauer occupent l’axe, tandis que Thierno Ballo et Jakob Breum sont chargés d’animer le jeu plus haut. En attaque, le duo Joshua Duffus – Irvin Cardona tentera de faire la différence.

Cette composition confirme la volonté du staff stéphanois d’intégrer rapidement les nouveaux visages du groupe. Quatre recrues estivales débutent ainsi cette rencontre face à Lausanne, avant le dernier rendez-vous de préparation des Verts.

La compo de l’ASSE

Ndiaye – Pedro, Le Cardinal, Naïr, Old – Bernauer, Csongvai – Ballo, Breum – Cardona, Duffus.