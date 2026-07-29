ASSE : une nouvelle recrue officiellement annoncée !

Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

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L’AS Saint-Étienne poursuit son mercato avec l’arrivée d’un nouveau gardien. Lucas Lavallée s’est engagé avec les Verts jusqu’en juin 2027. L’ancien portier du PSG et du LOSC complétera la hiérarchie du groupe professionnel tout en occupant le rôle de numéro un avec la réserve.

Lucas Lavallée signe jusqu’en 2027

C’est désormais officiel : Lucas Lavallée est un nouveau joueur de l’ASSE. Le club stéphanois a annoncé ce mercredi la signature du gardien de 23 ans pour les deux prochaines saisons, soit jusqu’en juin 2027.

Le natif d’Armentières sort d’une saison complète sous les couleurs de Châteauroux. Il a disputé 31 rencontres avec la Berrichonne, acquérant une expérience précieuse au troisième échelon national.

Son arrivée permet à l’ASSE de compenser les départs de Brice Maubleu, Issiaka Touré et Noa Delacroix. La direction stéphanoise devait impérativement reconstruire une partie de sa hiérarchie à ce poste.

✍️ Gardien de but de 23 ans, Lucas Lavallée rejoint l’effectif professionnel d’Ian Cathro !



Le Nordiste fera partie du trio des portiers stéphanois jusqu'en 2027 ! 💚 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) July 29, 2026

Un gardien passé par le LOSC et le PSG

Lucas Lavallée possède un parcours de formation particulièrement intéressant. Après avoir débuté au SC Bailleulois puis rejoint Dunkerque, il a été repéré par le LOSC en 2018.

Le gardien a passé trois saisons au sein du club lillois, évoluant avec les U17 avant de découvrir le National 2 lors de l’exercice 2020-2021.

Ses performances lui ont ensuite permis de rejoindre le Paris Saint-Germain en 2021. Régulièrement aligné avec les U19 parisiens, il a participé à la Youth League et intégré plusieurs entraînements du groupe professionnel.

Lavallée a même connu sa première convocation en Ligue 1 lors d’un déplacement du PSG à Geoffroy-Guichard en novembre 2021. Un stade qu’il va désormais retrouver sous les couleurs de l’ASSE.

Une première expérience chez les professionnels

Prêté à Dunkerque durant la saison 2023-2024, Lucas Lavallée a occupé le rôle de doublure d’Arnaud Balijon. Il a profité de cette expérience pour disputer ses trois premières rencontres chez les professionnels en Coupe de France.

Le PSG l’a ensuite prêté au SC Aubagne Air Bel, avec lequel il a participé à 15 matchs de troisième division. Après son retour dans la capitale, le Nordiste a définitivement quitté Paris pour rejoindre Châteauroux.

Ses 31 apparitions avec la Berrichonne la saison dernière lui ont permis de franchir un nouveau cap avant de relever le défi stéphanois.

Numéro trois des Verts et titulaire avec la réserve

Lucas Lavallée intégrera le trio des gardiens du groupe professionnel. Il devrait commencer la saison comme troisième choix dans la hiérarchie, tout en restant disponible pour Ian Cathro en cas de besoin.

Le nouveau Stéphanois sera également le gardien numéro un de l’équipe réserve. Une arrivée importante puisque Mateo Houngbo-Civier, âgé de 19 ans, est actuellement blessé.

À 23 ans, Lavallée rejoint donc l’ASSE avec un double objectif : apporter son expérience à la réserve et continuer sa progression au contact du groupe professionnel. Une nouvelle étape prometteuse pour l’ancien gardien du PSG et du LOSC.