RC Lens : Pierre Sage lance une petite pique aux Sang et Or !

Après la rencontre amicale entre le RC Lens et Crystal Palace, Pierre Sage a reconnu la supériorité des Sang et Or. Le technicien français estime néanmoins que l’écart constaté s’explique aussi par une équipe anglaise très largement remaniée. Il aimerait retrouver son ancien club en fin de saison pour mesurer la véritable différence entre les deux formations.

Pierre Sage pointe une différence de niveau

Le RC Lens a laissé une forte impression face à Crystal Palace. Interrogé par L’Équipe après la rencontre, Pierre Sage n’a pas cherché à nier l’écart observé entre les deux équipes.

« Je ne pense pas que ce soit relatif uniquement à l’état de forme, mais aussi à une problématique de niveau », a reconnu l’ancien entraîneur lensois.

Le technicien a toutefois rapidement tenu à contextualiser la prestation de son équipe. Crystal Palace s’est présenté avec un groupe très éloigné de celui qui devrait entamer la nouvelle saison.

Crystal Palace était très loin d’être au complet

Pierre Sage a expliqué que seuls deux des joueurs alignés évoluaient régulièrement avec l’équipe première la saison dernière. Un troisième apparaissait seulement de manière occasionnelle, tandis qu’une grande partie de son groupe provenait de la réserve ou de la catégorie U21.

Le club anglais attend encore le retour de 13 joueurs actuellement absents en raison de leur participation à la Coupe du monde ou de différentes blessures.

Crystal Palace espère également accueillir plusieurs recrues avant la fermeture du marché des transferts. Pierre Sage est donc convaincu que son équipe présentera un visage totalement différent dans quelques semaines.

« J’aimerais bien rejouer contre Lens »

Même s’il a reconnu la supériorité actuelle du Racing, Pierre Sage a lancé un petit défi à son ancien club. Le technicien français aimerait organiser une nouvelle confrontation une fois la saison terminée.

« J’aimerais bien rejouer contre Lens à la fin de saison pour voir si les choses ont changé », a-t-il glissé.

Une manière de rappeler que Crystal Palace était très diminué lors de cette rencontre, mais également d’afficher sa confiance concernant la progression attendue de son équipe.

Sage toujours sous le charme des Sang et Or

Pierre Sage n’a pas uniquement cherché à minimiser la performance anglaise. L’ancien entraîneur du RC Lens a également adressé de nombreux compliments à son ancienne équipe.

Il s’est réjoui de voir les joueurs lensois prendre autant de plaisir sur le terrain et continuer à en donner aux supporters. « C’est difficile de jouer contre Lens et c’est une bonne nouvelle », a-t-il notamment souligné.

Pierre Sage a enfin souhaité le meilleur aux Sang et Or ainsi qu’à leur nouveau staff, qui devra relever plusieurs défis cette saison. Entre petite pique et véritables compliments, le Français reste visiblement très attaché au RC Lens.