OM : un attaquant indésirable en Italie dans le viseur !

Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Toujours à la recherche d’un nouvel attaquant, l’Olympique de Marseille aurait activé la piste menant à El Bilal Touré. L’international malien n’entre plus dans les plans de l’Atalanta Bergame, qui se montre disposée à le laisser partir cet été.

El Bilal Touré dans le viseur de l’OM

L’OM poursuit ses recherches pour renforcer son secteur offensif. Selon les informations de Sébastien Vidal, les dirigeants marseillais s’intéressent désormais à El Bilal Touré, l’attaquant de l’Atalanta Bergame.

Le profil du joueur de 24 ans serait apprécié par la cellule sportive olympienne. International malien, El Bilal Touré possède déjà une certaine expérience du haut niveau et connaît parfaitement la Ligue 1 pour avoir porté les couleurs du Stade de Reims.

Cette nouvelle piste confirme la volonté de Grégory Lorenzi d’apporter une solution supplémentaire à l’attaque marseillaise.

L’OM explore la piste El Bilal Touré. En quête d’un nouvel attaquant, le club marseillais s’intéresse de près à l’international malien, que l’Atalanta est prête à laisser partir cet été.



Sous contrat jusqu’en 2028, Touré ne fait plus partie des plans du club italien après des… — Sébastien Vidal (@SebEcrivainFoot) July 29, 2026

L’Atalanta ouvre grand la porte à un départ

Sous contrat avec l’Atalanta jusqu’en juin 2028, El Bilal Touré ne ferait plus partie des plans du club italien. Ses derniers prêts n’auraient pas suffisamment convaincu les dirigeants bergamasques, désormais prêts à lui trouver une porte de sortie.

Cette situation pourrait faire les affaires de l’OM. Marseille cherche une opération financièrement accessible tout en ciblant un joueur encore susceptible de retrouver son meilleur niveau.

Le club phocéen devra néanmoins s’assurer de l’état physique et de la capacité du Malien à retrouver de la régularité après plusieurs expériences mitigées.

Un prêt avec option d’achat étudié

Plusieurs formules seraient actuellement envisagées par la direction marseillaise. L’OM pourrait tenter d’obtenir un prêt assorti d’une option d’achat afin de limiter les risques financiers et d’évaluer le joueur avant de s’engager définitivement.

Un transfert sec resterait également possible si les exigences de l’Atalanta se révèlent compatibles avec les moyens olympiens. Pour l’instant, aucune offre concrète n’aurait encore été transmise.

El Bilal Touré apparaît donc comme une piste à surveiller dans les prochaines semaines. Après le départ de Pierre-Emerick Aubameyang, l’OM doit impérativement renforcer son attaque et pourrait miser sur le Malien pour relancer sa carrière sur les pelouses françaises.