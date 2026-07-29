OM : Guillaume Restes, le gros coup surprise de Lorenzi !

La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Alors que l’avenir de Gerónimo Rulli demeure incertain, l’Olympique de Marseille commence à préparer ses arrières. Selon nos informations, le club phocéen se penche sur Guillaume Restes, le jeune gardien du Toulouse FC. Une piste ambitieuse qui pourrait rapidement prendre de l’ampleur.

L’OM prépare déjà l’après-Rulli

Habituellement très actif sur le marché des transferts, l’Olympique de Marseille avance pour le moment dans la plus grande discrétion. Aucun renfort n’a encore été officialisé depuis le début de l’été et l’actualité olympienne a surtout été marquée par plusieurs départs, dont ceux de Mason Greenwood à Fenerbahçe et d’Hamed Traoré au Genoa.

Le prochain joueur à quitter la cité phocéenne pourrait être Gerónimo Rulli. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2030, l’international argentin de 34 ans ne serait pas certain de poursuivre l’aventure marseillaise. Grégory Lorenzi et la cellule sportive de l’OM n’écarteraient pas l’idée de s’en séparer avant la fermeture du mercato, fixée au 1er septembre.

Dans cette perspective, les dirigeants marseillais ont déjà commencé à étudier plusieurs solutions pour assurer sa succession.

Guillaume Restes en tête de la short-list marseillaise

Selon nos informations, Guillaume Restes figure actuellement tout en haut de la short-list de l’OM en cas de recrutement d’un nouveau gardien. À seulement 21 ans, le portier formé au Toulouse FC représente une option séduisante, aussi bien pour le présent que pour l’avenir.

Installé dans les cages toulousaines depuis 2023, l’international Espoirs français compte déjà 19 sélections avec les Bleuets. Malgré son jeune âge, il affiche également une solide expérience du très haut niveau avec 107 rencontres disputées sous le maillot du TFC, dont 96 en Ligue 1.

Valorisé à 18 millions d’euros par Transfermarkt, le Pitchoun est considéré comme l’un des gardiens français les plus prometteurs de sa génération. Son arrivée permettrait à Marseille de miser sur un portier capable de s’installer durablement, alors que Rulli approche de la fin de sa carrière.

La Premier League menace déjà l’OM

Le dossier s’annonce toutefois particulièrement compliqué. Les performances de Guillaume Restes ne sont pas passées inaperçues en Angleterre, où plusieurs formations surveillent attentivement sa situation.

Aston Villa aurait notamment coché son nom afin d’anticiper un éventuel départ d’Emiliano Martínez à la Juventus. La puissance financière des clubs de Premier League pourrait donc sérieusement compliquer les plans marseillais.

Pour le moment, l’OM n’en serait encore qu’au stade des renseignements. Mais la situation pourrait rapidement évoluer si Gerónimo Rulli, ou l’un des deux gardiens actuellement présents dans l’effectif, venait à quitter Marseille. Guillaume Restes pourrait alors devenir l’une des grandes priorités du mercato olympien.