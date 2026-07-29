De retour sur le banc du FC Nantes, Michel Der Zakarian ne compte pas s’appuyer sur sa jeune génération pour démarrer la saison en Ligue 2.

Le retour de Michel Der Zakarian au FC Nantes s’accompagne déjà de choix forts. À l’approche du début de saison en Ligue 2, l’entraîneur des Canaris privilégierait clairement les joueurs d’expérience au détriment des jeunes issus du centre de formation.

« Der Zakarian ne compte pas sur les jeunes »

Selon Emmanuel Merceron, le contexte actuel ne permettrait pas aux espoirs du FC Nantes de s’exprimer pleinement. « Impossible pour un jeune de s’exprimer dans ce contexte honnêtement. Michel Der Zakarian ne compte pas sur les jeunes dans un premier temps », explique-t-il sur X.

Une philosophie qui s’inscrit dans la volonté du technicien de sécuriser le début de championnat. Avec l’objectif assumé de retrouver rapidement la Ligue 1, le staff nantais semble privilégier des profils rompus aux joutes professionnelles.

Une Ligue 2 trop dure dans un premier temps ?

Ce choix pourrait toutefois frustrer plusieurs jeunes éléments qui espéraient profiter de la relégation pour gagner du temps de jeu avec l’équipe première. Reste à savoir si cette tendance évoluera au fil de la saison.

Si certains espoirs parviennent à convaincre à l’entraînement ou si les résultats du FC Nantes ne sont pas au rendez-vous, Michel Der Zakarian pourrait être amené à revoir sa position. Pour l’heure, la priorité semble clairement donnée à l’expérience pour lancer au mieux la campagne des Canaris en Ligue 2.