À LA UNE DU 29 JUIL 2026
[11:00]OM : Lorenzi dégaine une nouvelle piste à 6 M€ pour remplacer Rulli !
[10:40]RC Lens : Leca fonce sur un milieu à 5 M€ pour remplacer Sangaré !
[10:20]OM : Guillaume Restes, le gros coup surprise de Lorenzi !
[10:00]RC Lens Mercato : un attaquant est attendu pour remplacer Labeau-Lascary 
[09:00]FC Nantes : Der Zakarian a déjà pris une décision radicale avec les jeunes
[08:00]OM, Stade Rennais Mercato : énorme rebondissement pour Aguerd ! 
[07:00]ASSE Mercato : l’avenir de Stassin lié à celui de Mohamed Salah ? 
[05:00]ASSE, Stade Rennais : la nouvelle vie improbable de Fabien Lemoine
[00:00]PSG : après Mbappé, Hakimi nage en plein délire avec les femmes de sa vie  
[23:40]Stade Rennais Mercato : Haise a reçu un dernier signal négatif pour Cresswell 

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Nantes : Der Zakarian a déjà pris une décision radicale avec les jeunes

Par Bastien Aubert - 29 Juil 2026, 09:00
Michel Der Zakarian (FC Nantes)

De retour sur le banc du FC Nantes, Michel Der Zakarian ne compte pas s’appuyer sur sa jeune génération pour démarrer la saison en Ligue 2.

Le retour de Michel Der Zakarian au FC Nantes s’accompagne déjà de choix forts. À l’approche du début de saison en Ligue 2, l’entraîneur des Canaris privilégierait clairement les joueurs d’expérience au détriment des jeunes issus du centre de formation.

« Der Zakarian ne compte pas sur les jeunes »

Selon Emmanuel Merceron, le contexte actuel ne permettrait pas aux espoirs du FC Nantes de s’exprimer pleinement. « Impossible pour un jeune de s’exprimer dans ce contexte honnêtement. Michel Der Zakarian ne compte pas sur les jeunes dans un premier temps », explique-t-il sur X.

Une philosophie qui s’inscrit dans la volonté du technicien de sécuriser le début de championnat. Avec l’objectif assumé de retrouver rapidement la Ligue 1, le staff nantais semble privilégier des profils rompus aux joutes professionnelles.

Une Ligue 2 trop dure dans un premier temps ? 

Ce choix pourrait toutefois frustrer plusieurs jeunes éléments qui espéraient profiter de la relégation pour gagner du temps de jeu avec l’équipe première. Reste à savoir si cette tendance évoluera au fil de la saison. 

Si certains espoirs parviennent à convaincre à l’entraînement ou si les résultats du FC Nantes ne sont pas au rendez-vous, Michel Der Zakarian pourrait être amené à revoir sa position. Pour l’heure, la priorité semble clairement donnée à l’expérience pour lancer au mieux la campagne des Canaris en Ligue 2.

FC Nantes

Actu foot FC Nantes : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos FC Nantes : toutes les infos foot