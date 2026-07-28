Pour son deuxième match à la Como Cup, le RC Lens a été battu aux tirs au but par une solide formation de Famalicao (0-0).

Après sa démonstration contre Crystal Palace (3-0), le RC Lens a battu par Famalicao aux tirs au but (0-0) lors de son deuxième match de la Como Cup. Face au cinquième du dernier championnat portugais, l’équipe largement remaniée de Dino Toppmöller a livré une prestation plus contrastée.

Une équipe bis en manque d’automatismes

Dino Toppmöller avait complètement changé son onze de départ par rapport au premier match : Gorgelin – Sagnan, Aguilar, Nawrocki – Kemtchoum-Stasiowski, Bernardino, Bulatovic, Skoras, Sotoca, Mesloub, Fofana. Face à un adversaire mieux organisé que Crystal Palace, les Sang et Or ont logiquement affiché moins de fluidité. Les projections étaient moins nombreuses, le pressing moins efficace et la coordination défensive parfois hésitante. Une prestation qui s’explique aussi par le manque de repères entre des joueurs rarement associés.

Mesloub a encore montré sa qualité

S’il n’y a pas eu de but lensois, Yanis Mesloub a une nouvelle fois laissé entrevoir son potentiel. Le jeune attaquant s’est notamment illustré par une superbe passe cachée qui a parfaitement lancé Fofana dans la profondeur. L’attaquant a toutefois buté sur le gardien portugais avant la pause fraîcheur. Dans une rencontre fermée, Mesloub a été l’un des rares Lensois capables de créer un véritable décalage.

Une première finale pour le RC Lens

Les Portugais ont touché le montant droit de Gorgelin en fin de rencontre, après plusieurs situations déjà intéressantes en première période. Au final, ce match nul (0-0) permet au RC Lens de poursuivre sa montée en puissance. Après une première sortie très convaincante contre Crystal Palace, cette deuxième opposition a surtout permis au staff de tester la profondeur de son effectif face à une formation portugaise solide et bien organisée. Les Sang et Or verront la finale (samedi, 20h), eux qui ont finalement perdu la séance de tirs au but (Sotoca, Fofana, Aguilar, Bernardino, Mesloub, Skoras, Kemtchoum ont transformé leurs tentatives, Nawrocki a raté la sienne).