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FRANCE

RC Lens Mercato : Toppmöller perd officiellement un attaquant 

Par Bastien Aubert - 27 Juil 2026, 18:40
Rémy Labeau-Lascary

Comme annoncé ces dernières heures, Rémy Labeau-Lascary (23 ans) quitte provisoirement le RC Lens pour rejoindre l’AJ Auxerre, qui vient d’officialiser son arrivée.

L’aventure de Rémy Labeau-Lascary au RC Lens va connaître une nouvelle étape.  À la recherche d’un renfort offensif après le départ de Lassine Sinayoko vers le Paris FC, le club bourguignon a rapidement ciblé le profil du Lensois. Un choix également facilité par la présence de Will Still sur le banc auxerrois, l’entraîneur ayant déjà côtoyé Labeau-Lascary lors de son passage chez les Sang et Or.

Une nouvelle aventure avec Will Still

Rémy Labeau-Lascary rejoint donc l’AJA sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Si son adaptation se passe comme espéré, l’attaquant guadeloupéen devrait ensuite s’engager durablement avec Auxerre avec un contrat de quatre ans. Formé en partie au RC Lens, le joueur de 23 ans va tenter de franchir un nouveau cap dans sa carrière après une saison passée au Stade Brestois. Avec les Bretons, il avait disputé 28 rencontres toutes compétitions confondues en 2025/26, pour un bilan de 6 buts et 1 passe décisive.

Labeau-Lascary séduit déjà les supporters auxerrois

Présenté officiellement par l’AJ Auxerre, l’attaquant n’a pas caché sa satisfaction de rejoindre un club qu’il connaît déjà : « Je suis très heureux de rejoindre l’AJA, un club très familial et ambitieux. J’ai hâte de redécouvrir l’Abbé Deschamps et de commencer à jouer. » Avec le numéro 3 sur le dos, Rémy Labeau-Lascary espère désormais s’imposer rapidement dans l’effectif de Will Still et aider Auxerre à atteindre ses objectifs. Pour le RC Lens, ce départ confirme la volonté du club de remodeler son secteur offensif cet été sous les ordres de Dino Toppmöller.

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